Trump presidente, le reazioni dei leader. Da Meloni a Savini a Orban. Ma anche Netanyahu e un sorprendente Zelensky

Trump eletto presidente degli Usa. Ecco le reazioni dei leader mondiali (con parecchie sorprese)

Donald Trump è il 47esimo presidente degli Stati Uniti, ormai non ci sono più dubbi, troppo largo il vantaggio del candidato repubblicano anche negli Stati chiave, niente da fare per Harris. Subito dopo l'annuncio dato direttamente dal tycoon in conferenza stampa a Palm Beach in Florida, immediate sono scattate le reazioni dei leader mondiali. Congratulazioni sentite dai tre leader della maggioranza italiana ma con toni un po' diversi. La premier Meloni: "A nome mio e del governo italiano, le più sincere congratulazioni al presidente eletto degli Stati Uniti, Donald Trump. Italia e Stati Uniti sono Nazioni 'sorelle', legate da un'alleanza incrollabile, valori comuni e una storica amicizia. È un legame strategico, che sono certa ora rafforzeremo ancora di più. Buon lavoro presidente", ha evidenziato la Meloni. Salvini: "Ha vinto il buonsenso" "Lotta all'immigrazione clandestina e taglio delle tasse, radici cristiane e ritorno alla pace, libertà di pensiero e no ai processi politici. Anche negli Usa vincono buonsenso, passione e futuro! Buon lavoro, Presidente Donald Trump". Tajani, leader di Forza Italia e ministro degli Esteri: "Con Trump più forti nel Mediterraneo. Tuteleremo gli interessi dell'Italia".

Sul fronte internazionale sono sorprendenti sia la reazione di Zelensky che quella di Medvedev, braccio destro di Putin. Il presidente ucraino ha parlato di "vittoria impressionante". Zeklensky si augura che la vittoria di Trump "aiuterà l'Ucraina a ottenere una pace giusta". La Russia invece non crede alla fine della guerra in Ucraina. Medvedev ha osservato che Trump "non ama spendere soldi per vari tirapiedi e parassiti", che includono l'Ucraina. Secondo l'ex presidente russo, questo fatto "sarà utile per la Russia". "La domanda è quanto sarà costretto a dare Trump per la guerra. E' testardo, ma il sistema è più forte", ha dichiarato ancora Medvedev. Il funzionario russo si è detto anche sicuro che la dirigenza ucraina non sara' contenta della vittoria del candidato repubblicano".

Von der Leyen: "Non vedo l'ora di lavorare di nuovo con il presidente Trump" "Mi congratulo vivamente con Donald J. Trump per la sua elezione a 47° Presidente degli Stati Uniti d'America. Non vedo l'ora di lavorare di nuovo con il presidente Trump per promuovere una forte agenda transatlantica". Lo ha affermato in una nota la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. "L'Unione europea e gli Stati Uniti - ha aggiunto - sono più che semplici alleati. Siamo legati da una vera partnership tra i nostri popoli, che unisce 800 milioni di cittadini". "Mi congratulo con il mio amico Donald Trump". Lo ha affermato il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, commentando la vittoria del candidato repubblicano nelle elezioni americane. "Spero che le relazioni tra la Turchia e gli Usa si rafforzino e che le crisi e le guerre regionali e globali, in particolare la questione palestinese e la guerra tra Russia e Ucraina, giungano al termine, credo che saranno fatti maggiori sforzi per un mondo più giusto", ha scritto Erdogan in un messaggio su X, augurandosi che il risultato elettorale sia "benefico per il nostro popolo, amico e alleato degli Stati Uniti, e per tutta l'umanità".

Grande soddisfazione per il successo di Trump da parte di Orban e Netanyahu. l primo ministro israeliano e la moglie Sara si sono congratulati con Donald e Melania Trump per la vittoria dell'ex presidente degli Stati Uniti alle elezioni. "Congratulazioni per il più grande ritorno della storia!", ha scritto sui social. "Il suo storico ritorno alla Casa Bianca offre un nuovo inizio per l'America e un forte impegno a favore della grande alleanza tra Israele e America. Questa è una vittoria enorme!", ha aggiunto. Orban: "Una vittoria enorme "Il più grande ritorno nella storia politica degli Stati Uniti! Congratulazioni al presidente Donald Trump per la sua enorme vittoria. Una vittoria necessaria per il mondo!", ha affermato su X il premier ungherese.