Trump pronto al ritiro Usa dal trattato 'Open Skies'

Il presidente Trump, secondo alti funzionari dell'amministrazione, ha deciso di ritirarsi da un altro importante accordo sul controllo degli armamenti e informerà venerdì la Russia che gli Stati Uniti stanno ritirando il Trattato 'Open Skies', negoziato tre decenni fa per consentire alle nazioni di sorvolare l'un l'altro territorio con elaborate apparecchiature di sensori per assicurare che non si stiano preparando per un'azione militare.