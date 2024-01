Trump vince le primarie in New Hampshire. "Biden? Non sa nemmeno camminare"

Usa, i Repubblicani vogliono solo Trump: vittoria anche in New Hampshire

Donald Trump entra nella storia, nessun candidato repubblicano era mai riuscito a vincere per due volte i caucus e le primarie in Iowa e New Hampshire. Ormai non ci sono più dubbi, sarà il tycoon lo sfidante dei Democratici per la Casa Bianca. E con ogni probabilità si riproporrà la sfida di quattro anni fa tra Biden e Trump. La vittoria in New Hampshire stavolta è più contenuta ma il verdetto è stato chiaro. L’ex presidente batte Nikki Haley 53,5% a 45,1%. "Voglio congratularmi con Donald Trump per la vittoria. Se l’è guadagnata. Ma la corsa non è finita", ha detto la sua sfidante, che ha poi declinato ogni invito a ritirarsi: "Questa corsa è molto lontana dalla fine, ci sono ancora molti altri stati e il prossimo è la mia amata South Carolina". Haley ha poi aggiunto che l’incoronazione di Trump "sarebbe una vittoria per Biden. E il South Carolina non vuole un’incoronazione, vuole un’elezione".

Trump ha detto a Fox News che Haley dovrebbe ritirarsi: "Se non lascia, dobbiamo sprecare soldi anziché spenderli contro Joe Biden, che è il nostro focus". Poi ha parlato anche del suo sfidante: "Abbiamo battuto Biden ma, d’altra parte, chi non lo batterebbe? Non riesce a mettere due parole in fila, non riesce a camminare". Secondo le prime analisi Trump non ha conquistato il cuore dei laureati: ha ottenuto il 39% dei consensi contro il 58% di Haley. In particolare il tycoon non piace alle donne con istruzione universitaria, che sono cresciute nella presenza nelle primarie repubblicane. In New Hampshire alle ultime elezioni hanno vinto i dem. Secondo l’analista dem Joe Trippi i risultati dicono che Biden deve cercare di ottenere il voto dei moderati.