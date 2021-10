Turchia, Erdogan caccia 10 ambasciatori occidentali: anche statunitense

Erdogan-ambasciatori/ Cacciati per appello pro-Kavala, saranno dichiarati persone non grate

I 10 ambasciatori occidentali in Turchia che avevano firmato un appello per la liberazione del filantropo anti-Erdogan Osman Kavala, detenuto da oltre 4 anni, saranno dichiarati "persona non grata". Lo ha annunciato lo stesso presidente turco. Tra i diplomatici coinvolti ci sono i rappresentanti di Stati Uniti, Francia e Germania.

Turchia, al via procedura per acquistare F-16 da Usa

Proprio stamane la Turchia aveva avviato la procedura per acquistare aerei da combattimento F-16 dagli Stati Uniti. Lo ha comunicato il ministro della Difesa, Hulusi Akar. "E' iniziato il lavoro tecnico sulla fornitura di F-16", ha detto Akar in una nota, "monitoriamo questo processo. Il rafforzamento della Turchia significa anche il rafforzamento della difesa della Nato". Il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, aveva spiegato giorni fa che gli F-16 sono una contropartita offerta dagli Stati Uniti in seguito all'esclusione di Ankara dal programma F-35. Washington aveva annullato la vendita di F-35 alla Turchia dopo che quest'ultima, nel 2019, aveva acquistato i sistemi di difesa antiaerea russi S-400, nel timore che Mosca potesse ottenere segreti industriali sul programma.