Turchia, il leader curdo Ocalan: "Pkk si sciolga e abbandoni le armi". Il partito di Erdogan: "Staremo a vedere"

Turchia, Ocalan annuncia lo scioglimento del Pkk

Il fondatore del Pkk Abdullah Ocalan ha chiesto al gruppo militante curdo di deporre le armi e di sciogliersi, in una dichiarazione storica letta a Istanbul. "Tutti i gruppi armati devono deporre le armi e il Pkk deve sciogliersi", ha affermato in una dichiarazione letta da una delegazione di parlamentari del partito filo-curdo Dem che gli ha fatto visita in prigione in mattinata.

Akp cauto dopo appello Ocalan, 'stiamo a vedere'

"Staremo a vedere". E' questa la prima reazione del partito Akp del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, arrivata subito dopo l'appello a deporre le armi lanciato dal leader del Pkk Abdullah Ocalan all'organizzazione separatista curda.

A parlare è stato Efkan Ala, presidente del partito Akp e in passato ministro degli Interni fautore di una linea durissima nei confronti del Pkk. "Voglio proprio vedere se i terroristi ascolteranno l'appello del proprio capo. E' difficile prevedere cosa succedera' ora, dobbiamo continuare a stare concentrati e stare a vedere cosa realmente accade", ha detto Ala.