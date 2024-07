Ucciso Ismail Haniyeh, uno dei leader moderati di Hamas: raid di Israele nella notte, ira di Turchia e Russia

La tv di Stato iraniana: "Leader di Hamas Haniyeh ucciso a Teheran"

Il leader di Hamas, Ismail Haniyeh, e' stato assassinato a Teheran: lo ha annunciato la televisione di Stato iraniana all'alba di oggi non fornendo pero' dettagli su come Haniyeh sia stato ucciso, riporta Associated Press.

Haniyeh, uno dei leader “moderati”, e una delle sue guardie del corpo sono stati uccisi dopo che l'edificio in cui alloggiavano e' stato colpito, rende noto Al Jazeera, spiegando che la tv iraniana ha letto una dichiarazione del Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC). Nella dichiarazione dell'IRGC si precisa che Haniyeh era a Teheran per partecipare alla cerimonia di insediamento del presidente iraniano Masoud Pezeshkian.

Ucciso a Teheran il capo di Hamas

Hamas ha confermato la morte del suo leader con un comunicato. A ucciderlo sarebbe stato a un raid israeliano contro la residenza di Haniyeh a Teheran. Haniyeh era capo dell'ufficio politico di Hamas dal 2017. Inoltre è stato primo ministro dell'Autorità nazionale palestinese dal 2006 al 2007 e capo dell'amministrazione della Striscia di Gaza dal 2014 al 2017.

Hamas, sopravviveremo a morte qualsiasi leader

Hamas e' abbastanza forte da sopravvivere alla morte di qualsiasi dei suoi leader. Lo afferma il funzionario del movimento Sami Abu Zuhri, secondo quanto riporta il sito di notizie Shehab, vicino ad Hamas. "Stiamo conducendo una guerra aperta per liberare Gerusalemme e siamo pronti a pagare qualsiasi prezzo", precisa Zuhri.

Hamas, uccisione Haniyeh non restera' senza risposta

"L'assassinio del nostro leader, Ismail Haniyeh, e' un atto codardo e non rimarra' senza risposta". Lo afferma in una nota il membro dell'ufficio politico di Hamas, Musa Abu Marzuk.

Abu Mazen, 'uccisione Haniyeh atto codardo e pericoloso'

"Un atto codardo e uno sviluppo pericoloso". Così il presidente palestinese Abu Mazen, citato dalla Wafa, ha condannato l'uccisione del capo politico di Hamas a Teheran Ismail Haniyeh. Abu Mazen ha quindi invitato "il popolo palestinese e le forze popolari all'unità, alla pazienza e alla fermezza di fronte all'occupazione israeliana".

Media, 'Haniyeh ucciso con un missile guidato'

Secondo l'agenzia di stampa saudita Al-Hadath, alcune fonti hanno dichiarato che l'uccisione di Ismail Haniyeh, capo dell'ufficio politico di Hamas, è stata effettuata con un missile guidato diretto verso il luogo in cui risiedeva a Teheran. Il missile ha colpito il bersaglio alle 2 del mattino, ora locale.

Russia, "Assassinio politico assolutamente inaccettabile"

La Russia ha denunciato l'"inaccettabile assassinio politico" del leader politico del movimento islamista palestinese Hamas, Ismail Haniyeh, ucciso in un attacco a Teheran. "Si tratta di un assassinio politico assolutamente inaccettabile, che portera' a un'ulteriore escalation delle tensioni", ha dichiarato il viceministro degli Esteri russo Mikhail Bogdanov all'agenzia di stampa statale Ria Novosti.

Turchia, 'vergognoso assassinio del leader di Hamas'

La Turchia ha condannato il "vergognoso assassinio" del leader politico di Hamas Ismail Haniyeh, alleato del presidente turco Recep Tayyip Erdogan. "Condanniamo l'assassinio del leader dell'ufficio politico di Hamas, Ismail Haniyeh, in un atto vergognoso a Teheran", ha dichiarato il ministero degli Esteri in un comunicato, aggiungendo che "questo attacco mira anche a estendere la guerra di Gaza a una dimensione regionale".