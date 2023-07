Bombe a grappolo dagli Usa a Kiev, gli alleati storici Canada-Uk si smarcano

Guerra Ucraina, il via libera alle bombe a grappolo scuote gli equilibri interni degli Usa. Commento

Il Presidente Usa Joe Biden pare dare segni di evidente confusione probabilmente a causa dell’età avanzata, 80 anni. Qualche giorno fa ha scambiato la guerra in Ucraina per quella in Iraq e le numerose dormitine non depongono bene per uno che possiede le chiavi dell’Apocalisse nucleare. Infatti ci troviamo peraltro in una situazione assai critica: mai dalla fine del secondo conflitto mondiale si è stati così vicini ad una guerra atomica che avrebbe esiti disastrosi per tutti. C’è anche notare che –come non ha mancato di dire Donald Trump- tranne l’eccezione della guerra del Golfo tutte le altre sono state scatenate da presidenti Democratici.