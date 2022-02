Ucraina, "giocattoli bomba lanciati da russi". Onu: 5 mln profughi per guerra

Ucraina, aerei russi lanciano giocattoli-bomba

"Attenzione! Nella regione di Sumy gli aerei russi disperdono giocattoli per bambini, telefoni cellulari e oggetti di valore pieni di esplosivo", l'allarme è stato lanciato su Twitter dal parlamento ucraino, la Verchovna Rada.

Ucraina, Onu: rischio 5 milioni di profughi per la guerra e 100mila già costretti a sfollare

Le agenzie umanitarie della Nazioni Unite temono fino a cinque milioni di profughi potenzialmente in fuga verso i Paesi confinanti con l'Ucraina a causa della guerra innescata dalla Russia. L'agenzia Onu per i rifugiati conta che 100mila persone sono state costrette a sfollare per le operazioni militari russe e la metà nelle ultime 48 ore. Polonia, Moldova, Romania, Ungheria e Slovacchia hanno comunicato la presenza di profughi ucraini. La Polonia ritiene che potrebbero arrivare un milione di rifugiati, ma le Nazioni Unite prevedono che solo nei prossimi giorni il numero potrebbe essere tre volte superiore.

