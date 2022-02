Russia, "Zelensky fuggito da Kiev. Ucraina rifiuta negoziati. Nessuna tregua"

Ucraina: Mosca attacca Zelensky, 'e' gia' fuggito da Kiev'

Mosca attacca il presidente ucraino e sostiene che Volodymyr Zelensky ha in realta' gia' lasciato Kiev ieri con il suo entourage e si trova adesso a Leopoli: non solo, ma tutti i video che Zelensky ha diffuso sui social nelle ultime ore dalla capitale, secondo Mosca, sarebbero stati pre-registrati. Lo afferma, riporta la Tass, il presidente della Camera bassa del Parlamento russo (Duma), Vyacheslav Volodin. "Zelensky e' fuggito frettolosamente da Kiev. Gia' ieri non si trovava nella capitale ucraina. E' fuggito con il suo entourage a Leopoli, dove e' stato fornito alloggio a lui e ai suoi assistenti", ha scritto oggi Volodin sul suo canale Telegram, aggiungendo che tutti i video di Zelensky da Kiev pubblicati sui social media sono stati pre-registrati.

Cremlino, l'Ucraina rifiuta negoziati, niente tregua

La Russia accusa l'Ucraina di aver fatto fallire una possibile tregua rifiutando i negoziati.

