Ucraina, l'Europa si porta la guerra in casa: ok del Consiglio Ue all'adesione

Il Consiglio europeo apre i negoziati con l'Ucraina

Il Consiglio Europeo ha deciso di aprire i negoziati di adesione con l'Ucraina. Lo ha detto il Presidente Charles Michel su X-Twitter. Una decisione che deve preoccupare perchè nei trattati europei è prevista la mutua assistenza in caso di attacchi militari a uno Stato membro.

E l'Ucraina, come si sa, è un ex territorio sovietico, che Mosca vuole a tutti i costi inglobare sotto la propria influenza. Così si spiega l'aggressione militare russa ai danni di Kiev del 24 febbraio 2022.

Ucraina: su negoziati nessuna obiezione a decisione Consiglio

L'apertura dei negoziati di adesione con l'Ucraina e' stata "una decisione del Consiglio e nessuno ha obiettato", ha dichiarato una fonte Ue in merito alla via libera dei negoziati con Kiev.

Zelensky: "Decisione Ue vittoria per l'Ucraina e per l'Europa"

"Questa e' una vittoria per l'Ucraina. Una vittoria per tutta l'Europa. Una vittoria che motiva, ispira e rafforza". Lo scrive su X il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, commentando il via libera del Consiglio europeo all'apertura dei negoziati di adesione con l'Ucraina.