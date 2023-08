Ucraina, la guerra durerà altri 4 anni. L'annuncio choc del ministro ungherese

Guerra Ucraina, il ministro degli Esteri Ungheresi Szijjártó avverte: "Durerà altri 4 anni". La sconcertante rivelazione

La notizia del 29 luglio che tutti hanno fatto finta di non vedere. Il ministro degli Esteri ungherese Péter Szijjártó ha affermato, c'è un video dove lo afferma, che i Paesi membri dell’Unione europea prevedono di finanziare la guerra in Ucraina per almeno altri 4 anni, con uno stanziamento di circa 5 miliardi di euro l’anno.

Tutto pensano che la guerra in Ucraina stia volgendo all’epilogo ma in realtà tutto sembra procedere in direzione opposta: durerà almeno altri 4 anni, ci sarebbe stata una riunione in questo senso. Szijjártó ha anche insistito dicendo che gli ungheresi vogliono una fine immediata del conflitto e un ritorno della pace in Europa, aggiungendo su Twitter: “Quante persone moriranno in quattro anni? Quanti ungheresi moriranno in quattro anni? E quante altre devastazioni si creeranno in quattro anni che poi qualcuno dovrà riparare?”.

Le dichiarazioni ungheresi hanno prodotto le reazioni del ministro degli Esteri slovacco Miroslav Wlachovský che ha twittato: “Caro Péter, per favore non dire cosa pensano gli altri prima di chiedere loro. L'UE è composta da 27 paesi. Non ricordo alcun dibattito quando abbiamo detto che la guerra continuerà per 4 anni. La guerra può finire domani. L'UE non è un problema, la Russia è un problema. Russi, tornate a casa! Sia la pace! 1956".