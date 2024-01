Ucraina: Difesa Mosca, 65 prigionieri di guerra esercito Kiev a bordo aereo precipitato

L'aereo da trasporto militare Il-76 precipitato nella regione di Belgorod trasportava 65 militari delle forze armate ucraine prigionieri di guerra, 6 membri dell'equipaggio e 3 uomini di scorta. "Oggi, intorno alle 11 ora di Mosca, un aereo Il-76 si è schiantato nella regione di Belgorod. A bordo c'erano 65 militari delle forze armate ucraine prigionieri di guerra, trasportati nella regione di Belgorod per lo scambio, 6 membri dell'equipaggio dell'aereo e 3 di scorta", ha affermato il dipartimento militare. Come specificato dal Ministero della Difesa della Federazione Russa, "una commissione delle Forze Aeree è volata sul luogo dell'incidente per stabilire le cause del disastro".

Ucraina: governatore Belgorod conferma caduta Il-76, per Kiev 'trasportava missili S-300'

Il governatore dell'oblast russo di Belgorod ha confermato la caduta di un aereo militare russo da trasporto Il-76, parlando di un "incidente". Fonti dell'esercito ucraino citate da Ukrainska pravda confermano di aver abbattuto l'aereo, affermando che trasportava missili antiaerei S-300.

"L'incidente è avvenuto nel distretto di Korocha. Un team investigativo e il ministero per le Emergenze si trovano sul posto. Ho cambiato la mia agenda e mi sto dirigendo lì", ha scritto su Telegram il governatore dell'oblast di Belgorod, Vyacheslav Gladkov, promettendo di fornire successivamente ulteriori dettagli