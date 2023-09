Ucraina-Nato, "ingresso più vicino". Putin: "Lavoriamo a nuove armi nucleari"

Stoltenberg assicura che l'ingresso dell'Ucraina nella Nato è sempre più imminente

Il Segretario generale della Nato Jens Stoltenberg ha incontrato oggi il leader del Cremlino, dichiarando: "È un onore essere di nuovo a Kiev, capitale della grande nazione dell’Ucraina. Oggi le forze ucraine stanno avanzando, stanno guadagnando gradualmente terreno, Kiev lotta per la sua gente, per la libertà, Mosca è mossa dall’imperialismo", ha sottolineato. Riguardo l'adesione dell'Ucraina dice, "A Vilnius abbiamo deciso che l’Ucraina entrerà nella Nato e oggi l’Ucraina è più vicina che mai all’Alleanza", ha detto Stoltenberg , riconfermando l’intenzione dell’Alleanza di rafforzare la frontiera orientale.

"Più forte diventa l’Ucraina, più ci si avvicina alla fine della guerra. La Russia può fermare la guerra oggi, l’Ucraina non ha quell’opzione". Lo ha dichiarato il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, nella conferenza stampa a Kiev con il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky.

Il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato che la Russia sta lavorando attivamente alla creazione di armi avanzate con l'obiettivo di mantenere l'equilibrio strategico nel mondo. Questa affermazione ha sollevato preoccupazioni riguardo a una possibile escalation delle tensioni globali legate alla sicurezza.

"Abbiamo dimostrato che l'ingresso dell'Ucraina nella Nato è un modo per rafforzare l'Ucraina ma anche per rendere la Nato più forte. La nostra cooperazione è forte, la nostra alleanza con la Nato è naturale," ha dichiarato il presidente ucraino, sottolineando l'importanza dell'unione tra l'Ucraina e l'Alleanza Nato in un momento critico.

Zelensky: "Ucraina nella Nato renderà Alleanza più forte"

Podolyak: "L'obiettivo ucraino è isolare la Crimea"

La situazione in Crimea è rimasta tesa, con notizie di una forte esplosione vicino a Krasnoperekopsk e la chiusura del ponte di Kerch. Nel frattempo, Kiev ha ribadito il suo obiettivo strategico di isolare la Crimea e ha reso noto che più di 400 località nel Sud dell'Ucraina sono rimaste senza elettricità a causa dei pesanti bombardamenti russi.

Mykhailo Podolyak, il principale consigliere del presidente Volodymyr Zelensky, ha spiegato che uno degli obiettivi strategici ucraini è quello di "eliminare la capacità della Crimea di rifornire le truppe sulla prima linea". "Abbiamo pianificato l'attacco in tre fasi", ha spiegato. "Distruggere i sistemi di comunicazione radio, elettronici e le antenne radar per aprire il cielo sul Mar Nero. E siamo a un ottimo punto. La seconda fase è la distruzione della flotta russa sul Mar Nero o almeno il suo allontanamento dalla Crimea. E ci stiamo riuscendo. La terza fase sarà compromettere le loro infrastrutture logistiche al servizio dell'Armata. Le truppe russe la fronte andranno nel panico e la retorica politica di Mosca cambierà del tutto. Al Cremlino rispolvereranno la minaccia nucleare. Non solo Medvedev, ma Putin in persona".

Kiev: "Mosca bombarda centrale elettrica nel Sud"

Nella notte scorsa è stata bombardata dalle truppe russe una centrale termoelettrica nel Sud dell'Ucraina, più di 400 località sono senza elettricità. Lorifrisce l'azienda krenergo su Telegram: "404 insediamenti rimangono senza elettricità. Nuovi danni alle reti di Oblenergo nella regione di Donetsk, Zaporizhzhia, Mykolaiv, Odessa, Kharkiv, Kherson, Chernihiv. Due imprese minerarie di carbone sono state tagliate fuori dalla rete nel Donetsk. L'elettricità viene ripristinata mano a mano con il permesso dei militari", ha osservato Ukrenergo.

Esercito Kiev conferma, Wagner di nuovo nell'Est del Paese

Kiev ha confermato la presenza del Gruppo Wagner nell'est del Paese, occupato dalle forze russe, e ha riferito che dall'inizio del conflitto sono stati uccisi circa 277.000 cittadini russi in Ucraina.

Il capo del servizio stampa del Gruppo orientale delle Forze armate ucraine Ilya Yevlash ha riferito: "Sul territorio del Gruppo delle Forze orientali sono presenti combattenti della milizia Wagner. Stiamo parlando di circa 500 persone, parte della formazione di circa 8mila mercenari che si trovavano nei campi in Bielorussia, e che ora negoziano contratti con il ministero della Difesa russo."

Yevlash, nella sua dichiarazione, ha specificato che ora il gruppo Wagner adesso non rappresenta più un pericolo nella svola dei combattimenti: "Non rappresenteranno una minaccia significativa, come prima, dal momento che il loro leader, Prigozhin, non c'è più. Queste persone sono effettivamente tra i militari più addestrati dell'esercito russo, ma non diventeranno una minaccia significativa, un punto di svolta", ha concluso detto.

Putin: "Stiamo realizzando nuove armi nucleari"

Dall'altra parte del confine, il Presidente russo Vladimir Putin ha fatto eco alle preoccupazioni globali, dichiarando che la Russia sta concentrando i suoi sforzi nella creazione di armi avanzate in grado di mantenere un precario equilibrio strategico nel mondo. Una prospettiva che suscita interrogativi e riflessioni sul futuro della stabilità internazionale. L'agenzia per l'energia atomica russa Rosatom sta lavorando alla "creazione di armi avanzate in grado di mantenere l'equilibro strategico nel mondo" ha detto il presidente russo Vladimir Putin citato dall'agenzia Ria Novosti.

Mosca: "Attacco a Sebastopoli di Kiev coordinato con Usa-Gb

Ma la retorica bellica non è l'unico aspetto in gioco. Secondo Mosca, l'attacco ucraino a Sebastopoli il 22 settembre è stato condotto in stretto coordinamento con gli Usa e il Regno Unito.

Lo riporta la Tass. Kiev aveva accusato Mosca di aver sferrato l'attacco alla città portuale di Odessa in risposta all'attacco ucraino di venerdì scorso al quartier generale della flotta russa nel Mar Nero a Sebastopoli.