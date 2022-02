Ucraina? Non solo, anche Minsk e Baltico. Putin sogna una nuova Urss. Mappa

Ucraina, le manovre di Putin oltre il Donbass

Il riconoscimento delle repubbliche separatiste di Donetsk e Lugansk potrebbe essere solo l'inizio. Vladimir Putin pare intenzionato a ridisegnare la mappa della Russia, o quantomeno delle aree che possono rientrare nella sua sfera di influenza diretta. Nella sua prospettiva, viene costretto dall'allargamento a est della Nato che minaccia direttamente la sicurezza di Mosca. Ma non ci sono solo ragioni geopolitiche o difensive alla radice delle mosse del presidente russo. No, lui stesso nel discorso in cui ha annunciato il riconoscimento del Donbass nei suoi confini attuali ha restituito un anelito storico, identitario e quasi filosofico alle ambizioni di allargamento verso occidente. E i cerchi rossi sulla mappa si moltiplicano. Oltre all'Ucraina, da tenere bene sotto osservazione quanto accade in Bielorussia e in direzione di Baltico e mar Nero.

"Vorrei sottolineare ancora una volta che l’Ucraina per noi non è solo un paese vicino: è una parte inalienabile della nostra storia, della nostra cultura e del nostro spazio spirituale. Da tempo immemorabile, le persone che vivono nel sud-ovest di quella che storicamente è stata la terra russa si chiamano russi e cristiani ortodossi. Era così prima del XVII secolo, quando una parte di questo territorio si è riunito allo stato russo, e poi dopo", ha dichiarato Putin preannunciando la sua decisione. E ancora: "L’Ucraina moderna è stata interamente creata dalla Russia o, per essere più precisi, dalla Russia bolscevica e comunista. Questo processo iniziò praticamente subito dopo la rivoluzione del 1917, e Lenin e i suoi compagni lo portarono avanti in un modo che risultò estremamente duro per la Russia – separando quella che è storicamente terra russa. Poi, prima e dopo la Grande guerra patriottica, Stalin incorporò nell’Urss e trasferì all’Ucraina alcune terre che appartenevano a Polonia, Romania e Ungheria. Diede alla Polonia parte di ciò che tradizionalmente era terra tedesca come compensazione, e nel 1954, Krusciov tolse la Crimea dalla Russia dandola all’Ucraina. E’ così che si è formato il territorio della moderna Ucraina".

La visione di Putin sull'Ucraina: "Uno stato artificioso creato dalla Russia sovietica"

Si tratta di parole fondamentali da leggere e comprendere, perché danno il significato più profondo della concezione dell'Ucraina da parte di Putin. Un territorio russo per natura, una costruzione nazionale semi artificiale. "L’Ucraina non ha mai avuto tradizioni stabili di vera statualità e quindi ha optato per emulare stupidamente modelli stranieri, che non hanno alcuna relazione con la storia o le realtà ucraine. La cosiddetta scelta civile filo occidentale fatta dagli oligarchi ucraini non era e non è finalizzata a creare condizioni migliori nell’interesse del benessere della gente, ma a mantenere i miliardi di dollari che gli oligarchi hanno rubato agli ucraini e che tengono nei loro conti nelle banche occidentali", ha detto ancora Putin, delineando i contorni di quella che vuole vendere ai cittadini russi come una missione.

Putin si spinge oltre: "La disintegrazione del nostro paese unito è stata causata dagli errori storici e strategici dei leader bolscevichi e della direzione del Partito comunista, errori commessi in momenti diversi nella costruzione dello stato. Il crollo della Russia storica conosciuta come Urss è sulla loro coscienza". Questo è il passaggio fondamentale che fa capire quanto Putin miri, quantomeno a livello retorico, non solo a riprendersi quanta più Ucraina possibile, ma anche a cercare una parziale ricostruzione di quanto c'era un tempo e che fu un errore lasciare disciogliere.