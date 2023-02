Ucraina, Oslo: "La Russia dispiega navi con armi nucleari nel mar Baltico"

Navi russe con armi nucleari nel mar Baltico

La Russia ha iniziato a dispiegare navi tattiche con armi nucleari nel Mar Baltico, per la prima volta negli ultimi 30 anni. E' quanto scrive il servizio di intelligence norvegese nel suo rapporto annuale rilanciato dal sito Politico. "La parte fondamentale del potenziale nucleare è sui sottomarini e sulle navi di superficie della Flotta del Nord", hanno osservato gli 007 di Oslo aggiungendo che le armi nucleari tattiche sono "una minaccia particolarmente seria in diversi scenari operativi in cui i Paesi della Nato potrebbero essere coinvolti". Un altro episodio che rischia di aumentare le tensione tra Russia e i paesi Nato.

Jet ed elicotteri ammassati al confine con l'Ucraina

Secondo il Financial Times, che cita due funzionari dell'amministrazione statunitense, i russi stanno ammassando caccia ed elicotteri al confine con l'Ucraina per sostenere la nuova offensiva di terra. La notizia non è stata tuttavia confermata dal segretario alla Difesa Usa, Lloyd Austin, nella conferenza stampa a conclusione della riunione del Gruppo di contatto per la difesa dell'Ucraina. "Abbiamo una breve finestra di tempo per aiutare gli ucraini a prepararsi all'offensiva. Le forze terrestri russe sono piuttosto alle corde, quindi è probabile che punteranno sugli aerei", ha riferito un alto esponente americano.

Nel pomeriggio due F-25 olandesi hanno intercettato tre caccia russi vicino allo spazio aereo polacco, scortandoli fuori. Lo ha reso noto il ministero della Difesa dell'Aja, secondo cui i velivoli russi arrivavano da Kalilingrad, l'exclave russa sul mar Baltico tra Polonia e Lituania.

La cattura di Bakhmut non è "imminente"

Il capo del gruppo mercenario russo Wagner, Yevgeniy Prigozhin, ha avvertito che la cattura della città ucraina orientale di Bakhmut è tutt'altro che imminente. "Bakhmut non verrà presa domani, perché c'è una forte resistenza, il tritacarne funziona", ha detto Prigozhin in una dichiarazione distribuita su un canale Telegram di Wagner citata dalla Cnn. "Affinché il tritacarne funzioni correttamente, è impossibile iniziare improvvisamente i festeggiamenti. Non ci saranno festeggiamenti a breve", ha aggiunto, smentendo poi le voci secondo cui sia imminente un accerchiamento della città.