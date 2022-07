Ucraina, prezzo del grano ai livelli pre-guerra dopo l'accordo Mosca-Kiev

Ucraina, svolta nella crisi del grano: intesa Kiev-Mosca | Il frumento torna ai livelli precedenti all'attacco russo

Il prezzo del grano è in calo con l'intesa tra Ucraina e Russia che firmeranno l'accordo oggi a Instanbul. Le quotazioni del grano duro scendono dell'1,39% a 849,25 dollari per contratto da 5mila staia. Il grano tenero cede l'1,61% a 793,25 dollari.

La Cina a favore dell'accordo sul grano

La Cina accoglie con favore l'atteso accordo per le esportazioni di grano dai porti ucraini e auspica che il conflitto tra Russia e Ucraina possa finire "il prima possibile". Lo ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri, Wang Wenbin, a commento della svolta nei negoziati annunciata dalla Turchia. "Lo accogliamo con favore", ha scandito il portavoce, aggiungendo che la Cina spera che le parti interessate mantengano lo slancio nel dialogo e creino le condizioni per porre fine al conflitto "il prima possibile". La comunità internazionale, ha aggiunto Wang, "dovrebbe continuare a sostenere il dialogo e il processo negoziale Russia-Ucraina e adoperarsi per risultati più positivi".