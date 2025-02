Ucraina, Putin attacca l'Europa e Zelensky. Sempre più stretta l'alleanza con Trump

Donald Trump ha incontrato ieri Emmanuel Macron alla Casa Bianca e ha ribadito la volontà di far terminare la guerra in Ucraina "entro poche settimane", confermando l'intenzione di incontrare Putin, già nei prossimi giorni. Ma intanto il conflitto in Ucraina continua e la notte che si è appena conclusa fa registrare un bilancio pesante. Massicci attacchi dei russi che hanno distrutto diciannove centri di controllo dei droni ucraini e tre terminali di comunicazione satellitare Starlink, proprio quelli di Musk. Lo ha detto alla Tass il portavoce delle forze russe impegnate nell'operazione, Ivan Bigma. Gli equipaggi della difesa aerea hanno distrutto nove droni ucraini lo scorso giorno, ha aggiunto. Il Battlegroup East ha distrutto un obice M198, due depositi di munizioni e tre centri di controllo dei droni del nemico, ha detto alla Tass il portavoce del Battlegroup Alexander Gordeev.

Per Putin "la reazione dell'Europa ai contatti tra Russia e Stati Uniti è emotiva e priva di significato pratico. L'Europa non può pretendere nulla dalla Russia. La partecipazione dell'Europa al processo negoziale sull'Ucraina è richiesta. L'Europa stessa si è rifiutata di negoziare con la Russia: se vogliono tornare lo facciano. Ma per alcuni leader europei - sostiene Putin - risulta difficile oggi tirarsi indietro dalle promesse fatte a Kiev senza perdere la faccia".

Per Putin "Zelensky si è cacciato in un vicolo cieco escludendosi dai negoziati con la Russia. Zelensky sta evitando i negoziati per una soluzione pacifica, perché non appena verrà revocata la legge marziale, dovrà immediatamente recarsi alle urne. Secondo i dati russi, i sondaggi danno a di Zelensky un gradimento due volte inferiore a quello di Zaluzhny. Le possibilità che Zelensky vinca le elezioni sono pari a zero. Zelensky è diventato un fattore di disintegrazione dell'esercito, della società e dello Stato".