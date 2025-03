Telefonata Putin-Trump: festa al Cremlino per l'obiettivo raggiunto: Europa messa all'angolo

Telefonata Putin-Trump, ecco perché la grande sconfitta è l'Europa. Retroscena

La telefonata tra Putin e Trump di ieri per il Cremlino "è stato un successo". Ma il motivo non è legato al cessate il fuoco in Ucraina ma più in generale al vero obiettivo centrato da Mosca, vale a dire quello di escludere l'Europa. Pochi minuti prima di quella telefonata, infatti, Putin era impegnato nell'annuale congresso della Confindustria russa, e una sua battuta - riporta Il Corriere della Sera - ha suscitato ilarità tra gli oligarchi che lo ascoltavano. La battuta riguardava i Paesi del G7 che vengono chiamati i Sette grandi: "Ovunque si guardi, non si vedono sulla mappa", ha detto mimando il gesto del binocolo. L'ironia era chiaramente rivolta all'Europa.

"Nelle settimane appena trascorse, sia Trump che Putin avevano già dimostrato di essere sulla stessa lunghezza d’onda e soprattutto di considerarsi entrambi sullo stesso piano" ragiona Sergei Markov, ex consigliere del Cremlino per la politica estera. "Infatti, parlano di soluzione bilaterale, come a dire che spetta a loro e solo a loro decidere cosa sarà dell’Ucraina. L’Europa viene definitivamente messa in disparte. Una prima vendetta comune". L’apparente rifiuto di un cessate il fuoco totale - prosegue Il Corriere - viene sottolineato da quasi tutti i media, e presentato come una imposizione di Putin al nuovo alleato americano.

Con un certo pragmatismo, - prosegue Il Corriere - il vice speaker della Camera Alta, Konstantin Kosachev, personaggio politico in ascesa, lascia intendere che l’obiettivo era quello di superare l’accordo di Gedda tra Usa e Ucraina, ed è stato raggiunto. "Abbiamo confermato la nostra attitudine alla pace con una serie di passi unilaterali, a differenza di Kiev che aveva solo dichiarato la disponibilità a un armistizio male controllato e mirato solo a presentare la Russia nella luce peggiore. Buonumore al Cremlino: "Siamo in sintonia con Donald".