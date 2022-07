Ucraina, sanzioni flop e Italia in recessione: l'Ue ha fatto male i conti

Guerra Ucraina, come può l'Italia uscire dalla crisi? "Non inviare più armi a Kiev". Il commento

C'è una barzelletta in cui Totò continua a giocare a carte, incurante delle sirene e delle urla dei passeggeri che corrono disperati da un lato all'altro della nave che, sempre più inclinata su un fianco, sta inabissandosi nell'oceano.

Lui continua a ridere, a sghignazzare e ad arrabbiarsi coi suoi compagni di gioco, tutti incuranti del marasma che hanno intorno. A un certo punto un marinaio, scappando terrorizzato, gli urla da vicino "Fuggi, scappa! Non vedi che la nave affonda?" E Totò "Uhm... E che me ne frega a me? Mica è mia la nave!"