Ucraina: Tajani, 'raggiunto accordo per ricostruzione cattedrale di Odessa'

''E' stato raggiunto un accordo per la ricostruzione della cattedrale di Odessa''. Lo ha annunciato il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani da Kiev, spiegando che ''l'Italia darà i migliori architetti per la ricostruzione di questa cattedrale''. Si tratta, ha aggiunto Tajani, di ''un chiaro messaggio politico e culturale all'ucraina da parte dell'Italia''.

Ucraina: Tajani su Usa, sarebbe errore non sostenere Kiev

"Gli Stati Uniti prenderanno la loro decisione ma in questo momento sarebbe un errore non sostenere l'Ucraina: c'è bisogno di lavorare a favore dell'Ucraina". Lo ha detto a Kiev, in una breve dichiarazione alla stampa prima della riunione informale dei ministri degli Esteri Ue, il capo della Farnesina Antonio Tajani

Ucraina: Tajani, 'sbagliato non mandare armi, Ue resti unita'

''Le scelte sull'Ucraina devono essere unitarie. Non si devono creare spaccature nel fronte europeo, perché la forza della Ue è nella sua unità. L'Ucraina sta combattendo per tutti noi e dobbiamo sostenerla''. Così il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani in una intervista a La Stampa mentre a breve sarà ''a Kiev con gli altri ministri degli Esteri europei, per dare un ulteriore segnale di coesione e parlare di ricostruzione''. E sull'annuncio dato dal filoputiniano Robert Fico, dopo la vittoria delle elezioni in Slovacchia, di interrompere gli aiuti militari all'Ucraina, Tajani dice ''non è un messaggio positivo. Detto questo, vediamo cosa Fico farà realmente, al di là degli annunci, perché il governo non si è ancora insediato''.

Ma anche gli Stati Uniti, per evitare lo shutdown, hanno dovuto negare i 6 miliardi di dollari promessi a Kiev. Si sta aprendo ''Questa è la fase in cui si dovrà trovare una via per la pace. Manterremo la promessa fatta al G7 dello scorso luglio, di aiutare l'Ucraina a costruire un esercito in grado di difendersi da solo. Dall'altro lato, lavoreremo per allargare il consenso sulla formula di pace in 10 punti di Zelensky. Aiuterebbe coinvolgere altri attori globali, come India, Brasile e Paesi africani, ma dobbiamo convincere soprattutto la Cina a far sedere la Russia al tavolo negoziale'', ha spiegato il titolare della Farnesina.

Sul ritorno dei wagneriani in ucraina, Tajani afferma che ''la milizia della Wagner è sempre un pericolo, un elemento di instabilità, ma non influisce sulle scelte del governo russo. E ora che è morto il suo fondatore, non ha più la forza di un tempo''.

Ucraina: Tajani, consenso più largo su "pace giusta"

Nell'incontro di Kiev, il ministro degli Esteri Antonio Tajani garantirà alle autorità ucraine Tajani alcuni impegni politici. Innanzitutto, informano fonti della Farnesina, dare seguito alla dichiarazione congiunta G7 sulle garanzie per l'Ucraina, impegni che la presidenza italiana del G7 del 2024 seguirà anche per allargare il numero dei paesi coinvolti nell’iniziativa. Il secondo punto che l’Italia vuole perseguire, secondo Tajani, è “lavorare per allargare il consenso sulla formula di pace in 10 punti di Zelensky ma coinvolgendo gli altri attori globali (India, Brasile, Cina, Paesi Africani) sull'esempio della riunione di Gedda, con lo scopo di arrivare a una pace "giusta"”.

Ucraina: nota Farnesina, a Kiev sostegno Ue e ricostruzione

Il Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, On. Antonio Tajani, è in Ucraina, a Kyiv, per partecipare a una sessione informale del Consiglio Affari Esteri dell’Unione europea, al momento in corso. Lo spiega in una nota della Farnesina. "Aperto dal Presidente ucraino Zelensky, il Consiglio, presieduto dall’Alto Rappresentante dell’UE per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, intende promuovere un confronto tra i 27 Ministri e le Autorità ucraine sulle modalità con cui proseguire il sostegno dell’Unione a Kyiv, anche nell’ottica della ricostruzione post-bellica". "A margine dei lavori del Consiglio Affari Esteri, cui partecipa il Ministro degli Esteri ucraino Kuleba, il Vicepremier avrà incontri bilaterali con le Autorità ucraine. Tajani presiederà inoltre con il Ministro della Cultura ucraino Karandieiev una riunione dedicata al Patronato italiano per la ricostruzione di Odessa", si legge ancora nella nota.

"All’incontro - prosegue la nota della Farnesina - parteciperanno il Governatore e il Sindaco di Odessa, il Presidente della Triennale di Milano Boeri e il Presidente della Fondazione MAXXI Giuli, nonché associazioni di categoria e aziende partecipanti al Tavolo di Coordinamento Interministeriale dedicato alle prospettive di ricostruzione dell’Ucraina. Lo sforzo italiano per la salvaguardia del patrimonio artistico e culturale culminerà nell’assunzione ufficiale del patronato per la ricostruzione della Città e della Regione di Odessa da parte dell’Italia attraverso un comunicato congiunto del Vicepremier Tajani e del Primo Ministro ucraino Shmyhal. “L’Italia intende essere in prima linea nello sforzo di ricostruzione dell’Ucraina e in particolare di Odessa”, ha dichiarato Tajani, il quale ha aggiunto che “vogliamo mettere al servizio degli amici ucraini le realtà d’eccellenza che il nostro Paese può vantare nel campo del restauro”. Lanciato a luglio scorso nelle ore successive alla distruzione della Cattedrale della Trasfigurazione di Odessa, il progetto italiano mira a raccogliere istituzioni culturali italiane e internazionali, studi di architettura e ingegneristica, aziende e soggetti economici, sul tema della rigenerazione urbanistica e architettonica delle città e del patrimonio culturale dell’Ucraina, dando vita a un hub europeo per la ricostruzione, con particolare attenzione alle infrastrutture sociali come le scuole e le istituzioni culturali.