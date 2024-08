Ucraina, Zelensky celebra il giorno dell'Indipendenza: "La guerra è tornata in Russia". Maxi-scambio di prigionieri con Mosca

Ucraina: scambio prigionieri con Russia, rilasciati in 230

Nuovo maxi scambio di prigionieri di guerra tra Russia e Ucraina: la formula è 115 a 115, secondo quanto riferisce il ministero della Difesa di Mosca, rilanciato dalle agenzie ufficiali. I 115 soldati russi rilasciati sono quelli che le forze di Kiev hanno catturato nella loro recente offensiva in territorio russo, nella regione di Kursk. In cambio, 115 militari ucraini sono stati consegnati "al regime di Kiev", ha riferito il ministero russo.

I soldati di Mosca rilasciati si trovano in Bielorussia, dove stanno ricevendo la necessaria assistenza psicologica e medica e hanno anche avuto la possibilità di contattare i loro parenti, ha aggiunto il ministero della Difesa.

Kiev, nella notte missili russi vicino a Isola dei Serpenti

Bombardieri russi a lungo raggio Tu-22M3 hanno attaccato l'Ucraina meridionale la notte scorsa, sparando quattro missili da crociera X-22 vicino all'Isola dei Serpenti, nel Mar Nero: lo rende noto su Telegram l'Aeronautica militare ucraina.

"Il nemico ha anche colpito la regione di Kherson con bombe a guida di precisione", si legge inoltre nel messaggio. Nella giornata di ieri, conclude, la difesa aerea dell'Ucraina meridionale ha distrutto cinque droni da ricognizione russi - due ZALA, un Supercam, un Orlan-10, un Merlin - e due da attacco Lancet.

Nato celebra l'indipendenza dell'Ucraina, 'non taceremo'

"Oggi l'Ucraina celebra il suo Giorno dell'Indipendenza. Sono passati più di 900 giorni dall'invasione su larga scala della Russia: finché le armi russe non taceranno, noi non taceremo". Lo si legge sull'account X ufficiale della Nato con la chiave #MakeNoiseForUkraine.

Marie-Doha Besancenot, Assistente del Segretario generale per la diplomazia pubblica, aggiunge: "Il 24 agosto ricorre la Giornata dell'Indipendenza dell'Ucraina, che tuttavia sta ancora combattendo, a due anni e mezzo dall'invasione su larga scala da parte della Russia. Oggi, mentre celebriamo la resilienza e il coraggio del popolo ucraino, facciamo rumore per l'Ucraina".

Ucraina: varata legge divieto chiesa ortodossa legata a Russia

Il presidente Volodymyr Zelensky ha firmato una legge che vieta la Chiesa ortodossa legata a Mosca in Ucraina. La decisione è stata pubblicata sul sito web del Parlamento ucraino. Zelensky ha approvato la legge, criticata da Mosca, proprio nel giorno di commemorazione dell'indipendenza di Kiev dall'Unione Sovietica - il 24 agosto 1991 - e a due anni e mezzo dall'invasione russa.

von der Leyen: “Kiev si sta muovendo a una velocità incredibile verso l’adesione all’Ue”

L'Ucraina "si sta muovendo a una velocità incredibile verso l'adesione all'Unione Europea". Lo ha affermato la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, in un breve video pubblicato sul social X per celebrare il giorno dell'indipendenza dell'Ucraina. "L'Europa sarà sempre al fianco dell'Ucraina perché l'Ucraina è l'Europa. La vostra libertà è la nostra libertà. La vostra sicurezza è la nostra sicurezza", ha proseguito von der Leyen, aggiungendo che l'Ue è stata al fianco di Kiev "sin dal primo giorno e continueremo a farlo finché sarà necessario. Slava Ukraini".

Zelensky: “Mosca voleva distruggerci, ma la guerra è tornata a casa loro”

La Russia "voleva distruggere" l'Ucraina ma la guerra è "tornata a casa sua": lo ha detto il presidente Volodymyr Zelensky nel discorso per la Giornata dell'Indipendenza ucraina. Il presidente ucraino ha riferito che il video messaggio è stato registrato nella zona di confine da cui Kiev ha lanciato la sua incursione a sorpresa in Russia.

L'Ucraina "sorprende ancora una volta", ha proseguito Zelensky, giurando che la Russia "saprà cos'è la punizione". Lanciando l'invasione del 2022, ha detto che "la Russia cercava una cosa sola: distruggerci. Invece, oggi celebriamo il 33 Giorno dell'Indipendenza dell'Ucraina. E ciò che il nemico ha portato nella nostra terra è ora tornato a casa sua".