Guerra Ucraina/ Modi a Kiev dopo l'abbraccio con Putin: "La fine del conflitto solo con i negoziati"

Guerra in Ucraina/ Modi a Kiev da Zelensky: "Mi impegnerò per nuovi aiuti"

Storica visita di Modi a Kiev: il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ricevuto il primo ministro indiano Narendra Modi, nella prima visita del leader nel Paese devastato dalla guerra. Zelensky ha stretto la mano e ha salutato Modi all'ingresso del palazzo presidenziale Mariinsky di Kiev, prima di un incontro programmato in cui Modi dovrebbe spingere per il "dialogo e la diplomazia" tra Ucraina e Russia.

Guerra in Ucraina, Modi a Zelensky: "Siamo fermamente a favore della pace"

Il premier indiano Narendra Modi ha detto che il suo Paese è "fermamente a favore della pace" nella guerra tra Ucraina e Russia, durante un incontro con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Kiev. "Fin dal primo giorno non siamo stati neutrali, abbiamo preso una posizione e siamo fermamente a favore della pace", ha detto Modi.

Ucraina, Modi a Zelensky: "Al fianco di Kiev per gli aiuti umanitari"

Il premier indiano Narendra Modi ha promesso che Nuova Delhi "farà di tutto" per fornire aiuti umanitari all'Ucraina, durante un incontro con il presidente Volodymyr Zelensky a Kiev. "Qualunque sia l'assistenza necessaria da un punto di vista umanitario, l'India sarà sempre al vostro fianco e farà di tutto per sostenervi", ha affermato Modi.

Modi a Zelensky: "Kiev e Mosca si siedano per negoziare"

Il premier indiano Narendra Modi ha esortato il presidente Volodymyr Zelensky a sedersi per colloqui con la Russia per porre fine alla guerra. "La strada per la risoluzione può essere trovata solo attraverso il dialogo e la diplomazia. E dovremmo muoverci in quella direzione senza perdere tempo. Entrambe le parti dovrebbero sedersi insieme per trovare una via d'uscita da questa crisi", ha detto Modi in dichiarazioni congiunte ai giornalisti a Kiev. "L'India è pronta a svolgere un ruolo attivo in qualsiasi sforzo verso la pace. Se posso svolgere personalmente un ruolo in questo, lo farò, voglio assicurarvelo come amico", ha detto.