Ucraina, Zelensky inizia a perdere alleati. Scholz: "Non andrò a Kiev"

Guerra Russia Ucraina, il cancelliere Scholz irritato per il no ucraino alla visita del presidente federale tedesco

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz, per il momento, non è intenzionato a recarsi a Kiev. L'ha detto oggi in un'intervista alla radio rbb24, nella quale ha espresso "irritazione" per la cancellazione da parte ucraina di una visita del presidente federale tedesco Frank-Walter Steinmeier. Scholz ha ricordato di essere stato a Kiev pochi giorni prima dello scoppio della guerra e ha affermato di essere in costante contatto col presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

"Non c'è un capo di stato o di governo che abbia tanti contatti con me" quanto Zelensky, ha affermato il cancelliere. L'Ucraina ha rifiutato una visita di Steinmeier per i legami del passato del presidente tedesco con la Russia. Invece ha detto che apprezzerebbe una visita di Scholz congiuntamente a quella dei tre capi degli Stati baltici.

Guerra Russia Ucraina, Kiev: delusi da parole Macron su genocidio

Si registra freddezza anche sull'asse Kiev-Parigi. Il ministero degli Affari esteri dell'Ucraina si dice "deluso" dal fatto che il presidente francese Emmanuel Macron non abbia chiamato genocidio "le atrocità degli occupanti russi". Così afferma il portavoce Oleg Nikolenko a Unian. "La riluttanza del presidente francese Emmanuel Macron a riconoscere il genocidio degli ucraini dopo tutte le dichiarazioni esplicite della leadership russa e le azioni criminali dell'esercito russo è deludente", ha dichiarato.

