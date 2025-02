Bruxelles perde appeal: Ue sempre meno amata dagli italiani. Così il sogno europeo sembra essere svanito

Ue sempre meno amata dagli italiani, i motivi

Gli Italiani hanno sempre più dubbi sull'Unione europea dopo l'elezione di Trump alla Casa Bianca. La linea dura del tycoon nei confronti dell'Ue sui dazi e sul disimpegno degli Usa nella guerra in Ucraina, rende i cittadini italiani sempre più scettici sul progetto. Non sorprende, per questo, che gli italiani guardino con distacco alla prospettiva, affrontata nel sondaggio di Demos per La Repubblica, di un rafforzamento della Ue attraverso un aumento dei poteri. Questa idea, infatti, è condivisa da quote ampie di cittadini, ma comunque non maggioritarie per quel che riguarda temi importanti come la "difesa e l’esercito" (43%), la "giustizia" (44%), la "politica estera" (43%), "l'immigrazione" (46%) e "l’economia" (45%). È peraltro interessante e significativo osservare come questo orientamento sia molto meno marcato in confronto al passato.

Oggi - prosegue La Repubblica - il maggior grado di adesione al progetto di aumentare i poteri dell’Ue si rileva fra i più giovani, sotto i 30 anni, e tra gli adulti oltre i 55 anni. Inoltre, fra le persone con livello di istruzione medio-alto. Per quel che riguarda gli adulti e gli anziani, conta, sicuramente, aver vissuto l’epoca della costruzione europea, fino all’adozione della moneta unica, nel 1999. Mentre fra i più giovani il sentimento europeista rispecchia "l’esperienza". In quanto hanno sperimentato l’Europa – e il mondo – molto più delle generazioni precedenti. Una domanda di rafforzamento dell’Ue si osserva fra i simpatizzanti di Italia Viva e di Azione. Inoltre, nella base del Pd, Alleanza verdi sinistra (Avs) e +Europa. Dunque, fra coloro che si collocano a Centro-Sinistra.

Con l’eccezione dei simpatizzanti del M5S. Più prudenti, quando si parla di difesa, esercito. E di politica estera. Sulla questione della difesa, in particolare, nel Centro-Destra la domanda di "un’Europa più forte" appare decisamente elevata. D'altra parte, è noto come la "costruzione europea" costituisca un’impresa importante ma incompiuta. Perché l’Ue continua a essere una "Unione poco unita" e condizionata dalle scelte degli "Stati che ne fanno parte".