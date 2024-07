Ue, Le Pen nel gruppo dei Patrioti di Orban. L'estrema Dx ora è la terza forza

Ue, i Patrioti stravolgono gli equilibri a Bruxelles. Le Pen e Salvini si alleano con Orban

Le elezioni legislative francesi si sono concluse con una sconfitta per l'estrema destra di Le Pen, ma la leader del Ressemblement National non ha nessuna intenzione di sventolare la bandiera bianca, anzi è già pronta a rilanciare. "La nostra vittoria è solo rimandata", ha detto Le Pen subito dopo l'esito del voto in Francia. E ha poi criticato, come fatto dal presidente di Rn Bardella, la scelta strategica degli avversari: "Se non fosse stato per questo accordo innaturale tra Emmanuel Macron e l’estrema sinistra, il Rassemblement National questa sera sarebbe in una posizione di maggioranza molto ampia". Per questo adesso i suoi sforzi si spostano in Europa, dove rischiano di cambiare radicalmente gli attuali equilibri. Gli eurodeputati del Rassemblement National di Marine Le Pen si uniranno oggi al neonato gruppo dei Patrioti per l'Europa, rendendolo il terzo più numeroso nel Parlamento europeo: lo scrive Politico.eu, citando fonti informate.

I 30 eurodeputati del RN attualmente in forza del gruppo di estrema destra Identità e Democrazia (ID), diventeranno la più grande delegazione all'interno dei Patrioti per l'Europa, formati a fine giugno, di cui fanno parte anche gli eletti del partito del primo ministro ungherese Viktor Orbán, Fidesz. In questo modo i Patrioti superano il gruppo Renew Europe, di cui fa parte il partito del presidente francese Emmanuel Macron, mettendo in difficoltà la coalizione di centro che sostiene il secondo mandato di Ursula Von der Leyen alla guida della Commissione europea. Anche la Lega di Matteo Salvini annuncia la volontà di entrare nel gruppo dei Patrioti. "Pronto a entrare nel gruppo di Orban per cambiare l'Europa", ha detto il segretario del Carroccio. Ora il bis di Ursula è davvero a rischio.