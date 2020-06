Ue, Merkel a Li: Pechino garantisca una maggiore apertura al mercato

Angela Merkel chiede "ulteriori passi" per quanto riguarda l'accesso al mercato della Cina e per una maggiore equità nei confronti delle aziende straniere.

In particolare, si tratta di "aprire la strada" a quello che è visto come strumento più adatto da questo punto di vista, ossia un "ambizioso" accordo di investimenti tra l'Ue e la Repubblica popolare. É quanto ha riferito il portavoce della cancelliera tedesca, Steffen Seibert, al termine di una videoconferenza con il premier cinese Li Keqiang.

Merkel ha ribadito l'interesse della Germania "in un commercio multilaterale, libero e fondato sulle regole", come riferisce sempre Seibert, a detta del quale la cancelliera ha insistito nella necessità di rafforzare l'organizzazione per il commercio mondiale parallelamente alla pratica dei rapporti di scambio bilaterali.

Alla videoconferenza, alla quale ha partecipato anche il ministro all'Economia Peter Altmeier, oltre ai temi dei rapporti della Germania e dell'Unione Europea con la Cina sono stati affrontati altri temi d'attualità internazionale: tra questi, le modalità di una collaborazione nella lotta al coronavirus, il dialogo sui diritti umani e la situazione a Hong Kong.

Il confronto con Li arriva dopo che la settimana scorsa il governo tedesco aveva annullato il vertice tra l'Ue e la Cina originariamente previsto per il 14 settembre a Lipsia: ufficialmente il motivo è l'evoluzione della pandemia, ma a Berlino si fa capire si è anche insoddisfatti da parte europea per la mancanza di progressi nelle trattative intorno all'accordo sugli investimenti.

L'Ue insiste su una maggiore apertura del mercato cinese e vuole evitare che aziende di Stato cinesi già sovvenzionati non provochino distorsioni sul fronte della concorrenza. La speranza, comunque, è che si possa realizzare un vertice Ue-Cina durante la presidenza tedesca dell'Ue. Prima dell'incontro tra la cancelliera e il premier cinese, sono state firmati tre intese tra "partner tedeschi e cinesi", ma in merito non sono stati forniti ulteriori dettagli.