Leader Ue riuniti a Parigi, l'Ungheria si mette di traverso: "Il vertice mette a rischio la pace in Ucraina"

Leader Ue riuniti a Parigi, le mosse per cercare di sedersi al tavolo delle trattative

Il presidente francese Macron ha voluto organizzare in tutta fretta un vertice a Parigi con i principali leader europei per affrontare la questione legata alla possibile tregua in Ucraina, con l'esclusione dal tavolo dei negoziati dell'Europa. Questo è quanto ha fatto sapere Vance, il vice di Trump. Una frase che ha fatto scattare Bruxelles e indotto Macron a convocare questo summit. Il vertice fra i capi di governo di Francia, Germania, Gran Bretagna, Italia, Polonia, Spagna, Olanda e Danimarca si svolgerà oggi pomeriggio dalle 16 all'Eliseo. La riunione informale, convocata dal presidente francese Macron, sarà dedicata alla sicurezza europea e alla situazione in Ucraina. All'incontro parteciperà anche la premier Meloni anche se da Palazzo Chigi filtra perplessità per la modalità di questo vertice, soprattutto perché non sono stati invitati tutti e 27 i Paesi membri, ma solo alcuni.

Chi attacca esplicitamente questa iniziativa francese è l'Ungheria. "I leader europei che sostengono la guerra e sono contrari a Trump si riuniscono oggi a Parigi per bloccare gli sforzi di pace in Ucraina", ha dichiarato il ministro degli Esteri ungherese, Péter Szijjártó. Con il ritorno di Trump alla Casa Bianca, "l'era della politica interventista è finita" ha detto Szijjártó. "A differenza di coloro che si riuniscono a Parigi, che hanno alimentato l'escalation per tre anni, noi sosteniamo gli sforzi di pace". L'Eliseo comunica che i lavori "potranno prolungarsi in altri formati, con l'obiettivo di riunire tutti i partner interessati alla pace e alla sicurezza in Europa". Non sono previste conferenze stampa o dichiarazioni ufficiali alla fine della riunione.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sarà in visita mercoledì in Arabia Saudita. Lo riferisce un portavoce della presidenza ucraina. Domani proprio a Riad è previsto l'avvio di negoziati tra Russia e Stati Uniti alla presenza dei rispettivi ministri degli Esteri, Serghei Lavrov e Marco Rubio. "Purtroppo la situazione nel mondo, e soprattutto in Europa, è sempre più influenzata da quelle forze che non sono soddisfatte di questo corso della storia e che vorrebbero riscriverla e diventare egemoni sulla scena internazionale. Lo abbiamo visto ancora una volta. Recentemente alla conferenza di Monaco, dove i discorsi dei leader europei sono stati estremamente aggressivi": lo ha detto il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov, ripreso dalla Tass.