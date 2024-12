Ue, anche Bulgaria e Romania senza controlli alle frontiere. Sono entrate nell'area Schengen (solo 2 su 27 ancora fuori)

Ue, anche Romania e Bulgaria nello spazio Schengen. Ecco che cosa cambia dal 1° gennaio 2025

L'Unione europea oggi dovrebbe dare il via libera definitivo all'ingresso di Romania e Bulgaria nell'area Schengen. Una svolta storica, visto che erano gli unici due Paesi (insieme a Cipro e Irlanda ancora esclusi) che ancora non erano riusciti a ottenere il disco verde, nonostante una parziale apertura in atto dal 31 marzo 2024. "Secondo le nostre speranze - ha detto il ministro dell'Interno ungherese Sandor Pinter, prima della riunione a Bruxelles, che rappresenta la presidenza di turno del Consiglio Ue - tutti i ministri dell'Interno dovrebbero accettare e adottare" la legislazione in materia. "Dovremmo avere un esito positivo sulla questione", conclude. L'ultimo ostacolo, dopo il via libera alle frontiere aeree e marittime era rappresentato dalle frontiere di terra su cui c'era il veto dell'Austria.

Ma che cos'è lo spazio Schengen?

Lo spazio Schengen è una delle conquiste principali del progetto europeo. È stato avviato nel 1985 come progetto intergovernativo tra cinque paesi dell'UE - Francia, Germania, Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo - e si è gradualmente ampliato fino a diventare la più vasta zona di libera circolazione al mondo. Schengen è il nome di un piccolo villaggio del Lussemburgo, alla frontiera con la Germania e la Francia, dove l'accordo di Schengen e la convenzione di Schengen sono stati firmati rispettivamente nel 1985 e nel 1990. Far parte di uno spazio senza controlli alle frontiere interne significa che i paesi: non effettuano verifiche alle loro frontiere interne, salvo in caso di minacce specifiche, effettuano controlli armonizzati alle loro frontiere esterne, sulla base di criteri chiaramente definiti L'insieme di norme che disciplina lo spazio Schengen è denominato codice delle frontiere di Schengen.