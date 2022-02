Ue, von der Leyen: "Sanzioni severe alla Russia in 48 ore". Ultimatum a Putin

Ue, von der Leyen: "Questione gas imminente, subito un'alternativa"

Sull'alto rischio di una guerra in Ucraina, oltre alle diplomazie impegnate con Putin per cercare di scongiurare il pericolo bellico, arriva un perentorio intervento dal presidente dell'Unione Europea, Ursula von der Leyen lancia un vero e proprio ultimatum ai russi. "In caso di ogni ulteriore aggressione della Russia contro l’Ucraina, la Commissione europea è pronta a rispondere e imporre costi severi e immediati, con un pacchetto di sanzioni solido e completo".

"Siamo totalmente allineati - prosegue von der Leyen - con i nostri partner di Stati Uniti, Gran Bretagna e Canada su questo. E si tratterà di una gamma senza precedenti di sanzioni economiche, finanziarie e di controllo delle esportazioni che creerà un impatto massimo sull’economia russa e sul suo sistema finanziario. Abbiamo lavorato duramente per essere in grado di dare una risposta unificata con i nostri partner in un lasso di tempo di un paio di giorni", ha aggiunto. La crisi tra Ucraina e Russia è indicativa "della massima necessità di indipendenza dell'Ue dal gas russo. Per questo, la diversificazione verso e più fornitori affidabili è importante".

