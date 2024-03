Ufo, ecco il rapporto del Pentagono sugli extraterrestri

Ufo, ecco il rapporto del Pentagono sugli avvistamenti degli extraterrestri

Un picco di avvistamenti Ufo negli Anni '60 è stato probabilmente causato da test segreti di aerei spia statunitensi avanzati e di tecnologia spaziale. Lo sostiene un rapporto del Pentagono presentato al Congresso, secondo cui non ci sono "prove" che il governo degli Stati Uniti abbia interagito con gli alieni. La maggior parte degli avvistamenti di Ufo o "fenomeni anomali non identificati"(Uap) erano oggetti ordinari, scrivono gli autori del rapporto, pur riconoscendo che questo non placherà le credenze popolari sugli extraterrestri.

Il documento, pubblicato dall'All-domain Anomaly Solution Office (AARO) del Pentagono, rileva che l'opinione pubblica è stata probabilmente influenzata dalla cultura pop. "La proliferazione di programmi televisivi, libri, film e la grande quantità di contenuti su Internet e sui social media incentrati su argomenti relativi agli Uap molto probabilmente ha influenzato la conversazione pubblica su questo argomento e ha rafforzato queste convinzioni all'interno di alcune fasce della popolazione", si legge nel rapporto. Una "narrativa particolarmente persistente", hanno detto i ricercatori, è che il governo ha recuperato veicoli spaziali e resti alieni e ha cospirato per mantenere segrete le sue attività di ricerca sugli alieni. Il portavoce del Pentagono, Pat Ryder, ha affermato che i funzionari si sono approcciati al rapporto con una mentalità aperta, ma semplicemente non hanno trovato prove di visite di extraterrestri.

"Tutti gli sforzi investigativi, a tutti i livelli di classificazione, hanno concluso che la maggior parte degli avvistamenti erano oggetti e fenomeni ordinari e il risultato di un'errata identificazione", ha detto ai giornalisti il portavoce. Secondo un sondaggio Gallup del 2021, poco più del 40% degli americani ritiene che veicoli spaziali alieni abbiano visitato la Terra; un dato in crescita rispetto al 33% di due anni prima.