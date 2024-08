Uk, dopo le proteste stretta del governo sull'immigrazione irregolare il blitz laburista

Uk, dopo le proteste stretta del governo sull'immigrazione irregolare: pugno duro su trafficanti e più espulsioni

Dopo le violente sommosse di estrema destra in diverse città della Gran Bretagna, il governo laburista ha presentato nuove misure restrittive contro l'immigrazione illegale che comporteranno una stretta sui trafficanti e un aumento delle espulsioni. "Stiamo adottando misure forti e chiare per rafforzare la sicurezza alle nostre frontiere e garantire il rispetto e l'applicazione delle regole", ha dichiarato il ministro degli Interni Yvette Cooper. Quello della lotta all'immigrazione sarà senz'altro un tema caldo che verrà dibattuto in Parlamento a settembre.