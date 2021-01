Covid, nuova impennata di contagi in Uk. Johnson si avvia al terzo lockdown

La variante inglese del Covid-19 impazza nel Regno Unito e provoca in sole 24 ore 58.784 nuove infezioni, facendo registrare un nuovo record. Ma è già da sei giorni che le autorità sanitarie hanno registrato oltre 50 mila nuove infezioni ogni giorno, il massimo dall'inizio della pandemia. Il Paese è alle prese con questa impennata dovuta alla maggiore contagiosità della variante inglese del coronavirus.

La rapida escalation dei contagi dovuta al nuovo ceppo ha spinto il governo britannico a concludere che sono necessarie misure nazionali più restrittive di quelle attuali, che prevedono già la chiusura di negozi, scuole e hotel praticamente in tutto il Paese.

Un portavoce di Downing Street, l'ufficio del primo ministro, ha detto che Johnson ha deciso che "devono essere intraprese ulteriori azioni ora per fermare la diffusione e proteggere l'Nhs (servizio sanitario pubblico)". L'insaprimento potrebbe riguardare l'inclusione in zona 4 (l'equivalente dell'italiana zona rossa) di tutte le aree attualmente in area 3 e inoltre la chiusura di tutte le scuole. Ma gli esperti del Joint Biosecurity Centre hanno chiesto al governo di alzare a livello 5, il massimo possibile.