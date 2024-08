"Umiliamo Putin per costringerlo a invertire la rotta". Svelato il piano ucraino a Kursk

Guerra, l'offensiva ucraina a Kursk non si ferma: sarebbero 12mila i soldati di Kiev in territorio russo

La guerra in Ucraina adesso si è ufficialmente allargata anche alla Russia. L'esercito di Kiev, capitanato dal Capo dello Stato Maggiore Syrsky, avanza sempre più oltre il confine: "Abbiamo preso 74 villaggi e controlliamo oltre mille chilometri quadrati di territorio russo". Il portavoce del ministero degli Esteri ucraino, Heorhii Tykyi, ha spiegato la situazione attuale e delineato le prossime mosse. "Prima i russi accetteranno la pace e prima riavranno indietro le loro terre". E ha ricordato - riporta Il Corriere della Sera - che negli ultimi mesi la Russia aveva lanciato oltre duemila attacchi da Kursk verso la regione frontaliera di Sumy, utilizzando anche 255 bombe plananti e un centinaio di missili. Per gli ucraini ora si pone il problema dell'uso di armi della Nato oltre il confine.

"Davvero non possiamo condurre la nostra guerra di difesa sul suolo russo? Sul suolo dell’aggressore? Strano. Ma allora come mai la guerra contro l’Ucraina è possibile?", si domanda Mikhail Podolyak, noto consigliere del presidente Zelensky, commentando le prese di posizione dei ministri degli Esteri Tajani e della Difesa Crosetto contro l’utilizzo delle armi italiane nell’operazione ucraina nella regione russa di Kursk. "L'aggressore - prosegue Podolyak a Il Corriere - deve essere punito e a tal fine vanno applicati e utilizzati tutti gli strumenti consentiti. L'offensiva di Kursk rappresenta un’opportunità fondamentale per proteggere la popolazione civile ucraina lungo le zone di confine. Distruggendo le artiglierie russe. Puniamo e umiliamo Mosca, ma agiamo secondo il diritto".

"Noi - conclude Podolyak - vogliamo costringere Putin a invertire la rotta, mettendolo in difficoltà". Secondo alcuni analisti occidentali il corpo di spedizione ucraino non conterebbe tra i mille o duemila soldati, come ventilato inizialmente, bensì circa 12.000. Mosca manda rinforzi e mobilita truppe dalla zona di Zaporizhzhia, sul fronte meridionale. I portavoce del Cremlino ribadiscono di essere riusciti a fermare i nemici.