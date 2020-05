Ungheria, Orban chiederà al Parlamento la fine dei poteri speciali

Il capo di gabinetto di Viktor Orban ha anticipato che la prossima settimana il premier presenterà in Parlamento una proposta per la revoca dei poteri speciali che gli erano stati conferiti a tempo indefinito all'inizio dell'epidemia di coronavirus alla fine dello scorso marzo. Anche se effettivamente Orban presenterà la richiesta così come viene anticipato in Parlamento, non è detto che il suo partito di Fidesz, che ha la maggioranza dei due terzi dell'Assemblea, approverà una revoca totale dei poteri speciali del Premier e contestati dall'Unione europea.

Fra le misure introdotte per decreto in questi mesi, il dimezzamento dei contributi pubblici ai partiti e il trasferimento dell'introito fiscale di alcune città nelle casse dello stato, due misure che danneggiano fortemente i partiti dell'opposizione. E' stato introdotto il reato di diffusione di informazioni false, punibile con cinque anni di reclusione. E bandita la possibilità di cambiare genere rispetto ai dati anagrafici.

Il governo ungherese prevede di porre fine allo stato di emergenza il 20 giugno. Come riporta l’askanews, lo ha dichiarato il ministro della Giustizia Judit Varga sulla sua pagina Facebook, mentre il governo si prepara a presentare un disegno di legge che pone fine ai suoi poteri straordinari, come il potere di governare con decreto. Il Parlamento di Budapest il 30 marzo aveva votato una legge speciale che, con il pretesto di "fermare la diffusione del coronavirus", sancisce il potere incontrastato del premier sovranista Viktor Orban.