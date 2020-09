Usa, 'Maduro è un narcotrafficante e lo toglieremo da lì’ dice Mike Pompeo

Il Segretario di Stato è stato molto duro contro il dittatore venezuelano.

‘Nicolas Maduro è un narcotrafficante e gli Stati Uniti lo andranno a togliere dall’incarico che occupa’ ha detto il Segretario di Stato Mike Pompeo in una visita ufficiale a Boa Vista sulla frontiera brasiliana con Venezuela.

‘Non dobbiamo dimenticare-ha detto Pompeo-che sta distruggendo il suo Paese ed è anche un trafficante di droga. Sta rovinando la vita anche negli Stati Uniti. Lo andremo a togliere da lì’.

Queste dichiarazioni sono arrivate una settimana dopo l’intervento dell’ONU che ha accusato il Governo di Maduro di crimini contro l’umanità fin dal 2014 con l’uso sistematico di tortura e omicidi.

Il viaggio di Pompeo in quattro diversi Paesi è parte dell’attività di campagna elettorale a favore del Presidente Donald Trump. L’obiettivo è di far percepire all’elettore latino che l’Amministrazione americana ha ancora molto potere sul Paese sudamericano. Nel Suriname Pompeo ha incontrato il Presidente ,Chan Santokhi. In Guyana si è incontrato con Ali Irfaan e in Colombia è programmata una riunione con Ivan Duque.

Poi il Segretario di Stato andrà in Texas dove vi è forte influenza della comunità latina.

Ma la visita brasiliana di Pompeo non è piaciuta al Presidente della Camera dei Deputati, Rodrigo Maia.’ La visita- ha scritto Maia-non corrisponde alle buone pratiche di diplomazia internazionale attenta alle tradizioni di autonomia e orgoglio della politica brasiliana’.

Pompeo, nel corso dell’incontro, ha dichiarato che gli Stati Uniti voglio mantenere l’alleanza con il Brasile. ‘Da quando il Brasile ha cominciato a ricevere migranti venezuelani-ha confermato Pompeo-gli Stati Uniti hanno trasferito 80 milioni di dollari’.

Garantendo l’appoggio ai Paesi Latini gli Stati Uniti tentano di evitare che una grande quantità migranti entri nei propri confini. Ma ad alcune ONG questa ‘ Operazione Acolhida’ non sta piacendo interamente. La direttrice del Programma dei Diritti Umani ‘Conectas’, Camila Asano, ha detto che è una vera e propria ipocrisia quella del Governo Bolsonaro che dice di non ricevere migranti da marzo. Le regole sulla chiusura delle frontiere brasiliane si sono alleggerite negli ultimi mesi e permettono ingressi di turisti e investitori per via aerea, però rimangono chiuse alla gente che scappa dalla crisi umanitaria venezuelana’.

Nell’occasione i giornalisti hanno chiesto a Pompeo riguardo alle concessioni che il Brasile sta facendo agli Stati Uniti durante la battaglia elettorale. Come ad esempio rinunciare alla Presidenza della Banca Interamericana di Sviluppo a favore di un candidato di Trump, estendere per un altro trimestre le importazioni di etanolo americano e nessun commento contro la decisione americana di ridurre l’import di legno dal Brasile dell’80%.

‘Questa è una relazione non una transazione.I soci lavorano insieme’ ha risposto Mike Pompeo.

E la campagna verso una difficile rielezione sta continuando sempre più stringente.