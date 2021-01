"Colpa degli italiani se Trump ha perso". La teoria del complotto Obama-Renzi

L’ultima notizia che giunge dal fronte trumpiano è che “gli italiani hanno truccato il voto del 2020”. I cospirazionisti favorevoli al tycoon hanno deciso che la vittoria di Joe Biden e la conseguente uscita dalla Casa Bianca di Donald Trump sarebbe stata messa in atto in un presunto complotto orchestrato dall’ambasciata a Roma. Secondo quanto si apprende dall’Ansa, l’auto-proclamata giornalista di SteelTruth e consulente stampa della campagna di Trump in Florida, Ann Vandersteel, ha sostenuto su Twitter che "un membro del board di Leonardo ha modificato i satelliti per spostare voti da Trump a Biden” - inoltre aggiunge che- “Obama e Renzi hanno orchestrato il tutto con l'aiuto della Cia".

Il complotto che la fedele sostenitrice di Trump dice essere stato organizzato dal leader di Italia Viva e il primo presidente afroamericano degli Stati Uniti che, secondo la sua opinione, grazie a satelliti italiani avrebbero spostato migliaia di voti a favore di Biden, ha fatto sì che uno degli hashtag più di tendenza nelle ultime ore fosse #ItalyDidIt e ha scatenato soprattutto l’ironia del web.

In realtà, come riporta la Repubblica, l'idea originaria non è stata di Ann Vandersteel, ma a parlare per la prima volta di questo clamoroso scoop, senza che esso fosse avvalorato da prove, è stato l’account americano BlueSkyReport che ha pubblicato, poco dopo la sconfitta dei Repubblicani in Georgia, un post nel quale si leggeva: "Tutte le strade portano a Roma. L'Italia ha inferferito con le elezioni americane. Diamo prima un'occhiata ai possibili giocatori coinvolti. Obama e l'ex premier dell'Italia Renzi". Da allora la teoria degli italiani, coinvolti nel “truccare i voti per la vittoria di Biden” è stata ripresa più volte.