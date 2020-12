Usa 2020, Donald Trump minaccia di non lasciare la Casa Bianca

I sostenitori di Donald Trump stanno organizzando per lui una "seconda inaugurazione" il 20 gennaio, lo stesso giorno del giuramento di Joe Biden come 46esimo presidente degli Stati Uniti. Su Facebook, in oltre 60.000 hanno detto che parteciperanno all'evento denominato "Donald J. Trump: seconda cerimonia di inaugurazione". Gli organizzatori di questa cerimonia 'alternativa' si presentano come un insieme di 350.000 individui, "gente comune, che mostra sostegno per il presidente Donald J. Trump, senza alcuna affiliazione formale a organizzazioni".

Lo stesso Trump, sarebbe sempre piu' ossessionato da improbabili scenari per rovesciare l'esito delle elezioni. E negli incontri degli ultimi giorni con un gruppo di consiglieri esterni alla Casa Bianca avrebbe anche ipotizzato il rifiuto di lasciare il palazzo presidenziale il giorno del giuramento di Joe Biden, il 20 gennaio. Lo riporta la Cnn, citando fonti vicine al presidente uscente che raccontano come la gran parte dei consiglieri ufficiali sia fortemente preoccupata dalle sue prossime mosse.

La cerimonia per Trump, che si rifiuta di concedere la vittoria al rivale, e' prevista alle 12 del 20 gennaio, ora del giuramento di Biden. E' ospitata da Ilir Chami e Evi Kokalari, frequentatori abituali della campagna di The Donald e ospiti fissi del network televisivo conservatore One America News. Facebook precisa sulla stessa pagina che il presidente eletto e' Joe Biden e che sara' lui il protagonista dell'inaugurazione il prossimo 20 gennaio.