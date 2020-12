Usa 2020, Biden nomina un esperto del clima a capo dell'economia

Il presidente Usa eletto, Joe Biden, ha nominato come capo del Consiglio economico nazionale (Nec) Brian Deese, che ebbe un ruolo importante nei negoziati sull'Accordo di Parigi sulla lotta ai cambiamenti climatici firmato dagli Usa durante la presidenza di Barack Obama. La nomina, che non richiede la conferma del Senato, evidenzia l'intenzione di Biden di utilizzare la sua politica economica per combattere il cambiamento climatico. In una dichiarazione, il presidente eletto ha affermato che Deese è una "voce di cui ci si puo' fidare" per aiutare gli Stati Unitia superare l'attuale situazione economica e costruire una "economia migliore" e inclusiva, che crei posti di lavoro ben retribuiti econtrasti la "minaccia esistenziale "rappresentata dal cambiamentoclimatico". Deese, 42 anni, ha lavorato con i democratici per circa 20 anni. E' stato consigliare dell'ex segretario di Stato John Kerry (con Biden nuovo inviato speciale per il clima) durante la sua campagna presidenziale del 2004 contro l'ex presidente George W. Bush (2001-2009). Ha poi lavorato per Hillary Clinton e per Barack Obama (2009-2017) durante le elezioni del 2008.