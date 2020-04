Usa 2020, la Cina avverte Biden. E segretamente (forse) tifa per Trump

Mettere nel mirino la Cina colpirà Joe Biden. E' questo il titolo di un editoriale del Global Times, il tabloid in lingua inglese di Pechino prodotto dal quotidiano ufficiale del Partito Comunista Cinese. Nell'articolo, dopo aver passato in rassegna l'escalation di accuse avanzate da Donald Trump e dalla sua amministrazione nei confronti della Cina a proposito dell'origine e della gestione iniziale della pandemia da coronavirus, si passa appunto a esaminare le mosse del competitor.

In vista delle elezioni Usa, secondo il Global Times, non solo i Repubblicani ma anche i Democratici stanno dipingendo la Cina come una minaccia. "I democratici sono da tempo un complice dell'amministrazione Trump nel diffamare la Cina", si legge.

"La Cina è diventata un argomento chiave nella campagna elettorale presidenziale degli Stati Uniti. Trump ha accusato il candidato democratico Biden di essere "debole sulla Cina" e Biden ha accusato Trump di essere debole con la Cina. È assurdo. Se l'argomento della campagna americana continuerà a concentrarsi sulla Cina in quel modo, probabilmente aumenterà la probabilità che Trump vinca una rielezione", conclude il tabloid di Pechino.

La lunga marcia di avvicinamento sta per entrare nel vivo. Per chi tiferà Pechino? Domanda da un milione di dollari ma certo l'America First di Trump, con conseguente rinegoziazione degli accordi che hanno costruito il secolo americano, hanno aiutato l'ascesa cinese. Chissà che, al di là delle dichiarazioni di facciata, a Pechino non tifino segretamente per il grande rivale.