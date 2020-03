Usa 2020, Elizabeth Warren si ritira dalla corsa per la Casa Bianca

La senatrice Dem, Elizabeth Warren, getta la spugna e si ritira dalla corsa delle primarie per la Casa Bianca dopo essere stata sconfitta anche nel suo Stato, l'Oklahoma. Lo riportano i media Usa.

La notizia del ritiro della senatrice del Massachusetts Elizabeth WARREN, che martedì non ha vinto neanche nel suo stato, dove era arrivata terza, arriva il giorno dopo quella del miliardario ed ex sindaco di New York i Michael Bloomberg e, prima del 'Super Tuesday', del 'sindaco' Pete Buttigieg e della senatrice del Minnesota Amy Klobuchar. Allo scorso anno risale il ritiro dalla corsa del deputato texano, Beto O'Rourke. Ma tutti loro hanno offerto il loro sostegno all'ex vice presidente Joe Biden, rimasto ora solo a gareggiare con Bernie Sanders. Un passo che è tutt'altro che scontato faccia anche WARREN. Non basta il deteriorarsi del suo rapporto con l'amico di un tempo Sanders durante questi mesi di campagna. Come scrive Politico, citando una fonte del suo entourage: la senatrice potrebbe non dare nessun endorsement, o appoggiare uno dei due candidati rimasti.

TRUMP, ''POCAHONTAS' WARREN LASCIA CON 3 GIORNI DI RITARDO'

"Elizabeth 'Pocahontas' WARREN, che non andava da nessuna parte se non nella testa di mini Mike (Bloomberg, ndr), si è appena ritirata dalle primarie...con tre giorni di ritardo. E' costata al pazzo Bernie almeno il Massachusetts, il Minnesota e Texas. Probabilmente gli costerà la normination, è arrivata terza in Massachusetts". Così su twitter il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, parlando del ritiro dalle primarie democratiche della senatrice.