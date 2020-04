Usa 2020, ora Biden ha i problemi di Trump: accusato anche lui di abusi

Pende su Joe Biden un’accusa pesante di abusi sessuali che rischia di compromettere la corsa alla Casa Bianca. E' solo di pochi giorni fa l'ufficialità della sua candidatura alle prossime Presidenziali contro Donald Trump, dopo il ritiro di Bernie Sanders.

Ma Biden dovrà subito rispondere alle accuse mosse contro di lui da Tara Reade, sua ex aiutante negli anni 90, che già in passato aveva dichiarato di aver subito molestie dall’ex vicepresidente. Come scrive Il Fatto Quotidiano, un’intervista rilasciata al New York Times, la Reade, ha anche presentato una denuncia ufficiale alla polizia di Washington giovedì e segnala di veri e propri abusi.

L’anno scorso, Reade aveva dichiarato che il suo ex capo le aveva toccato in modo inappropriato collo e capelli, ma in questa nuova intervista sostiene che nella primavera del 1993, quando lavorava come assistente nel suo ufficio a Capitol Hill, l’attuale candidato democratico la spinse contro un muro, le mise la mano sotto la gonna e la penetrò.