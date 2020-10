Usa 2020 ultimi sondaggi: Biden 8 punti sopra, ma la sfida resta aperta

Usa 2020 ultimi sondaggi: Biden in vantaggio su Trump

Un sondaggio di Fox News da' Joe Biden in vantaggio su Trump di 8 punti, (52 a 44). Il distacco del presidente è calato di 2 punti, tre settimane fa il candidato dem aveva 10 punti di vantaggio (53 a 43). "Biden mantiene un sostanziale vantaggio sul piano nazionale, molti voti sono già stati espressi, e ci sono pochi indecisi", spiega a Fox News il sondaggista democratico Chris Anderson, che ha condotto il sondaggio insieme al repubblicano Daron Shaw. Dunque "sarà difficile vedere la corsa nazionale cambiare in maniera significativa nei giorni di chiusura, ma questo non significa che sia impossibile per Trump centrare il filo di una vittoria nel Collegio Elettorale".