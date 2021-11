Usa, altro che svolta verde. Ny Times: "Auto elettrica? Siamo impreparati"

Usa, il New York Times boccia il piano di Biden. Niente svolta green

Gli Stati Uniti fanno marcia indietro sull'auto elettrica. Il più celebre quotidiano economico del Paese, il New York Times ammette: "Non siamo pronti per l'innovazione, la crisi è più grave del previsto". Non importa - si legge sulla Verità - se i dati sull'occupazione sembrano in crescita, veder perdere il proprio potere d'acquisto rappresenta la tassa più crudele da pagare. La preoccupazione del periodico newyorkese risiede nel fatto che l'intera industria automobilistica americana prevede di produrre le proprie vetture nei prossimi anni contando su una catena di approviggionamenti che deriva esclusivamente dalla Cina.

I democratici di centro - prosegue la Verità - in occasione della bocciatura del piano da 3500 miliardi di dollari avvevano fatto capire che una transizione così estrema non sarebbe stata gradita all'intero partito. Adesso si aggiungono anche i progressisti che si interrogano sulla svolta verde. Una scelta del genere significherebbe dipendere dalla Cina per almeno i prossimi 10-15 anni. Sono loro i padroni di quel mercato.

