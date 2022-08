Usa, Anthony Fauci molla la Casa Bianca. Voci di problemi giudiziari

Usa, mistero dietro le dimissioni di Anthony Fauci



Dopo l'annuncio delle dimissioni a dicembre 2022, di Anthony Fauci l’immunologo consigliere medico della Casa Bianca e dalla direzione del Niaid, negli Stati Uniti c’è chi suggerisce che il vero motivo della ritirata di Fauci dagli incarichi pubblici sia da addebitare al timore che una ripresa del potere repubblicano, in Senato e alla Camera dei rappresentanti, possa causargli dei grattacapi giudiziari non da poco.

A smentire le voci ci ha pensato Peter Staley, un attivista per l’AIDS e amico di lunga data di Fauci. Sebbene Fauci abbia ripetutamente respinto la prospettiva di tali indagini, tre persone che hanno familiarità con la questione hanno affermato che gli attacchi che Fauci ha ricevuto in questi anni avrebbero avuto un impatto notevole sulla sua persona. L’esperto di malattie infettive avrebbe infatti ricevuto molteplici minacce di morte durante la crisi sanitaria che hanno portato anche all’assegnazione di una scorta.

Sicuramente Anthony Fauci non è intenzionato a uscire definitivamente di scena, del resto a dirlo è stato proprio lui: "Il motivo per cui ho preso questa decisione ora, è perché anche se ho 81 anni, penso di essere abbastanza giovane e credo fermamente che finché avrò la motivazione, l’energia, la passione e la buona salute, di poter fare qualcos’altro nella fase successiva o in alcuni anni della mia carriera, ne sono entusiasta".