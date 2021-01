Usa, assalto al Congresso: podio di Nancy Pelosi in vendita su eBay

Le immagini dell'assalto al Congresso Usa, avvenuto il 6 gennaio, rimarranno per sempre impresse nella nostra memoria. Tra quelle choccanti della violenza dell'attacco ce ne saranno anche alcune "carnevalesche". Tra tutte di certo non può mancare quella del manifestante sorridente che ha pensato bene di saccheggiare il palazzo rubando il leggio solitamente utilizzato dai politici per parlare in pubblico.

Usa, rubato il podio di Nancy Pelosi

Si tratterebbe nello specifico del podio di Nancy Pelosi dalla Camera dei rappresentanti. La foto dell’uomo che ruba l’oggetto e sorride ha fatto il giro del mondo e ora il leggio è finito su... Ebay. Non si sa e l’uomo sia riuscito effettivamente a portarsi a casa il leggio, ma ecco cosa è comparso sul famoso sito di vendita online.

Usa, il podio di Nancy Pelosi all'asta su eBay

A pochissimi giorni dai disordini, è stata creata sul sito di aste eBay un'inserzione per il "Podio del presidente della Camera dei rappresentanti". L'oggetto ha ricevuto 167 offerte, che sono culminate in un'offerta vincente di quasi 100mila dollari. Sussistono, però, molti dubbi sulla veridicità della vendita, perché la foto utilizzata è stata scattata il 24 settembre 2019, quando il presidente della Camera Nancy Pelosi ha annunciato l'inchiesta formale di impeachment di Donald Trump a seguito delle accuse secondo cui il presidente avrebbe cercato di fare pressione sul presidente dell'Ucraina per indagare sul suo avversario democratico, l'ex vicepresidente Joe Biden e suo figlio, Hunter Biden.