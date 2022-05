Usa: "Biden andrà a Kiev". Moldavia obiettivo russo, " ha solo 3.250 soldati"

Guerra Russia Ucraina, Putin si muove ad Ovest: "Moldavia a rischio"

La guerra in Ucraina rischia di diventare un conflitto mondiale. Secondo l'intelligence di Kiev infatti, ci sarebbero già diversi segnali di un imminente attacco dei russi alla Moldavia "ripetendo lo scenario del Donbass". Ci sarebbe una serie di indicatori che lasciano presagire un prossimo attacco alla Modlavia che ha un esercito di 3.250 soldati. In particolare, riferiscono i media, l'intelligence ucraina sta registrando alcune attività all'aeroporto di Tiraspol, la capitale de facto della Transnistria non riconosciuta. Fonti affermano che la Russia prevede di far atterrare aerei da trasporto ed elicotteri in Transnistria che volano dalla Crimea occupata. Allo stesso tempo, a Chisinau sono previste rivolte e proteste. Tuttavia, queste informazioni contraddicono l'analisi delle agenzie di intelligence occidentali secondo cui la Russia non ha la possibilità di sorvolare in sicurezza senza che le difese aeree dell'Ucraina nella regione di Odessa non abbattano i suoi velivoli.

Importanti movimenti sul fronte diplomatico. "Io penso che sia all’esame una visita del presidente Biden in Ucraina. Si tratta solo di capire quando avverrà”. Lo ha detto alla Cnn il presidente della commissione Intelligence della Camera Adam Schiff, che ha poi aggiunto “è solo una questione di tempo”. Il rappresentante democratico ha anche parlato dell’incontro a Kiev, durato tre ore, con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. La delegazione del Congresso era guidata dalla Speaker della Camera Nancy Pelosi. “Abbiamo chiesto a Zelensky - ha spiegato Schiff - quali fossero le priorità, in termini di armi, per lui. Gli ucraini sono passati dalle imboscate ai carri armati russi all’attacco a distanza con l’artiglieria”.

