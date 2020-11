Usa, Biden nomina l’avvocato Roland Klain suo Capo di Gabinetto

Se l’Amministrazione Trump si è distinta per la girandola di incarichi dati e tolti nello spazio di un mese, certe volte anche meno, la nuova linea di Biden vuole imporre per i nuovi incarichi due concetti semplici: competenza ed equilibrio.

E la seconda nomina, dopo quella di Kamala Harris, è stata quella del Capo di Gabinetto . Nei prossimi giorni sarà ufficializzato che ,al secondo incarico più importante dell’ala ovest della Casa Bianca,sarà messo Ronald A. Klain, 59 anni, che conosce come nessuno i dettagli della politica di Washington ed è stato consigliere di diversi presidenti, vicepresidenti e senatori democratici.

Nessuno crede possibile che Biden riuscirà a completare tutte le nomine del suo entourage stretto prima della Festività della ’Azione delle Grazie’ che quest’anno cade il 26 novembre, sarà più probabile che il tutto si concluderà ai primi di dicembre. Sicuramente i primi nomi saranno legati alla salute, alla difesa e all’economia.

Klein è avvocato ed è una persona chiave all’interno dell’apparato democratico ed è sempre stato molto critico su come Donald Trump ha gestito la pandemia.

’Ron è stato preziosissimo per me-ha detto Biden-durante tutti gli anni che abbiamo lavorato insieme, soprattutto quando siamo riusciti a far ripartire l’economia dopo i tragici momenti del 2008 e anche subito dopo quando si creò un grave problema di emergenza di salute pubblica. Egli unisce alla sua profonda e vasta esperienza la capacità di lavorare insieme a persone di tutti gli schieramenti politici ed è questo che adesso ci serve di più, riunire il paese’.

Molti osservatori di area democratica consideravano la nomina di Klein la più ovvia e la più giusta per l’incarico di Capo di Gabinetto. Klain è stato anche Capo di Gabinetto del vicepresidente Al Gore e in prima linea nella disputa giudiziaria di voti in Florida del 2000, poi vinta dal democratico.

Insomma l’uomo giusto al posto giusto.