Usa, Biden: "Putin è un figlio di puttana pazzo. Dobbiamo sempre preoccuparci"

Usa, Biden torna ad attaccare pubblicamente Putin. Le parole più pesanti dall'inizio del conflitto in Ucraina

Joe Biden torna ad attaccare pubblicamente Vladimir Putin, il nuovo messaggio che il presidente degli Usa spedisce al Cremlino è durissimo e inequivocabile. "Abbiamo un figlio di puttana pazzo come quel tipo di Putin e altri - ha detto il numero uno della Casa Bianca in occasione di una raccolta fondi a San Francisco - e dobbiamo sempre preoccuparci del conflitto nucleare". La settimana scorsa Biden ha accusato Putin e "i suoi scagnozzi" della morte dell’oppositore Alexei Navalny. "Non sappiamo esattamente cosa sia successo, ma non c’è dubbio che la morte di Nalvany sia stata una conseguenza di qualcosa che Putin e i suoi scagnozzi hanno fatto", ha detto dopo l’annuncio del decesso in carcere. Il Cremlino ha negato coinvolgimenti nella morte di Navalny e ha rispedito le accuse al mittente a Washington.

Non è la prima volta che Biden usa l’espressione “Son of a bitch”. Nel gennaio 2022, ricorda l’agenzia di stampa Reuters, ha usato lo stesso termine nei confronti di un giornalista di Fox News. Biden tende a essere sopra le righe durante le raccolte fondi elettorali. Negli ultimi mesi se l’è presa con il governo della Cina, i Repubblicani e Israele per il bombardamento della Striscia di Gaza. Biden, però, oltre a dirsi seriamente preoccupato per le possibili decisioni di Putin ha parlato di quella che ritiene la vera emergenza mondiale, che non è la guerra atomica. "La minaccia esistenziale per l’umanità è il clima", ha ribadito con forza il presidente degli Stati Uniti.