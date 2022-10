Usa, bomba a gravità B61-12 subito in Europa. Biden accelera il piano nucleare

Usa, Biden ordina gli aggiornamenti atomici. Le nuove bombe in Europa

La guerra in Ucraina prosegue senza sosta da ormai 9 mesi e Putin non intende arretrare di un passo fino alla conquista dell'obiettivo. I negoziati di pace si sono interrotti bruscamente e anche Zelensky non ha nessuna intenzione di trattare. In questo scenario la Russia adesso ha anche intensificato le operazioni preparatorie per un attacco nucleare e immediata è arrivata la risposta degli Stati Uniti. Biden, ha ordinato di accelerare il piano di aggiornamento delle loro bombe nucleari nelle basi Nato in Europa. A rivelarlo è il sito “Politico”: secondo un documento e alcune fonti qualificate, l'arrivo della bomba a gravità B61-12 potenziata, originariamente prevista per la prossima primavera, è stato anticipato a dicembre, come avrebbero riferito funzionari Usa agli alleati Nato durante una riunione a porte chiuse a Bruxelles.

La mossa, che prevede la progressiva sostituzione di tutte le armi più vecchie, arriva tra le crescenti tensioni sulle minacce della Russia di utilizzare un'arma nucleare in Ucraina e le conseguenti crescenti preoccupazioni dell'Occidente. Il presidente russo, Vladimir Putin, ha assistito ad una esercitazione delle forze di deterrenza strategica, che hanno simulato una risposta ad un attacco nucleare. Lo ha riferito il ministro della Difesa russo, Serghei Shoigu, citato dalla Ria Novosti. Putin ha detto esplicitamente che "la terza guerra mondiale si sta avvicinando", puntando il dito contro l'Italia e il mancato invito alla Russia al vertice internazionale sulle armi di Roma, definito "atto ostile".