Usa, decimo calo dell’inflazione. Ma la stabilizzazione è lontana

Usa, l'inflazione in calo per il decimo mese consecutivo

L’inflazione è il nemico uno uno di tutte le economie sviluppate. Anche negli Stati Uniti la si sta combattendo a colpi di aumenti di tassi di interesse da parte della Fed ma adesso , pur essendo il trend ad un livello non ancora accettabile, comincia ad invertire la rotta ed in modo costante. Ad aprile, infatti, è ancora in calo e per la decima volta consecutiva, secondo gli ultimi dati del Bureau of Labor Statistics. Un calo davvero lieve che ha visto i prezzi salire solo dello 0,4%. L’indice annuale però è sceso dal 5% al 4,9%. E così anche l’inflazione annuale è calata di un decimo a 5,5%. Questo trend costante indica chiaramente che la stretta sui tassi sta cominciando a dare risultati. E’ utile ricordare come l’inflazione, a giugno del 2022, avesse toccato il record del 9,1%, mai raggiunto da quaranta anni. Le rapide salite dei prezzi di benzina e generi alimentari avevano mandato a picco la popolarità del Presidente Biden.

Usa, case, auto, benzina e camion, le voci con i prezzi più in crescita

Quali sono state le voci che, ad aprile, hanno fatto muovere all’insù (seppur in maniera impercettibile) l’indice mensile? Case, auto di seconda mano, benzina e camion. 0,6% è stato l’aumento del carburante in generale mentre i generi alimentari sono calati dello 0,2%. Anche se, in ragione d’anno, i generi alimentari sono complessivamente aumentati del 7,7%. L'inflazione è ancora visibile e radicata soprattutto nei servizi, anche se si cominciano ad intravedere segni di rallentamento. L'inflazione è leggermente calata dalla metà dello scorso anno. "Tuttavia, la pressione rimane elevata e per riportarla al 2% vi è ancora molta strada da fare” ha detto il presidente della Federal Reserve Jerome Powell. L’ultimo dato è comunque una buona notizia per il lavoro fatto sui tassi e potrebbe permettere alla Banca Centrale di porre uno stop agli aumenti dei tassi (cinque punti in più in un solo anno).